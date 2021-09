Pelle sensibile? Ecco come prendersene cura

Quando si parla di beauty routine e skin care il punto di partenza che non si può trascurare è capire quale tipo di pelle si ha. La pelle, infatti, non è tutta uguale: c’è chi ha la pelle grassa, chi ha la pelle secca, chi mista e chi invece ha una pelle particolarmente delicata e sensibile, che merita quindi ulteriori attenzioni mirate. In quest’ultimo caso bisogna infatti scegliere dei prodotti estrememante delicati, mai generici o aggressivi, e avere delle accortezze in più. Vediamo quali.

Come si presenta la pelle sensibile e quali sono le cause?

La pelle sensibile è molto più diffusa di quanto si pensi; l’epidermide in questi casi è più fragile del solito, tende a essere più reattiva ed è solitamente più soggetta a irritazioni, arrossamenti, pruriti e bruciori. Essendo molto diffusa anche nei bambini, è bene imparare a conoscerla a fondo, in modo da capire come trattare correttamente la pelle sensibile senza esporla a ulteriori rischi. Non vi sono solo cause genetiche per la pelle sensibili: anche l’uso di prodotti cosmetici di scarsa qualità purtroppo può indebolire gli strati più esterni dell’epidermide e renderla più irritabile. E non è tutto, perché anche l’alimentazione scorretta può giocare un punto a sfavore della pelle; in particolare il consumo frequente di alimenti molto grassi o zuccherati può avere effetti di questo tipo sulla pelle. Inoltre, possono esservi altre cause naturali e non, come il normale invecchiamento cutaneo, ad esempio, o l’assunzione di alcuni farmaci specifici.

Cosa fare e cosa evitare