Punto nascita, Fiorini dopo l'udienza: «il disegno dell'Asrem va fermato e il reparto potenziato»

TERMOLI. Clima di attesa sulla vertenza e la sorte del Punto nascita di Termoli. Dopo l’udienza di ieri, in cui non c’è stato alcun cambio di rotta da parte della Regione Molise e del commissario ad acta, nonostante sia stato nominato il Governatore Toma.

Abbiamo sentito l’avvocato Vincenzo Fiorini (Studio Iacovino), che ieri assieme al collega Massimo Romano ha perorato le regioni dei Comuni che hanno impugnato il provvedimento di chiusura del 14 luglio scorso.

«Come legali del Comune di Termoli e degli altri Comuni del basso Molise abbiamo già ottenuto un provvedimento monocratico che ha scongiurato la chiusura del reparto nel periodo estivo. Anche nell’udienza di ieri abbiamo fatto di tutto per fermare le tesi dell’Asrem, che mira a tenere chiuso il reparto fino alla fine dell’anno, sospensione temporanea che sappiamo bene si tradurrebbe in una chiusura definitiva, con motivazioni da parte dell’Asrem davvero pretestuoso, perché collegare un evento delittuoso con la chiusura di un reparto significherebbe che in Italia qualunque elemento presunto di malasanità, perché tale è, dovrebbero chiudere tutti gli ospedali. La realtà è che hanno sfruttato questo evento per portare a compimento un disegno avviato da tempo e che già tentarono nel 2019 e che riuscimmo a bloccare. La parola ora deve necessariamente passare alla politica, perché i legali non possono risolvere tutte le questioni. La politica può farlo, potenziando il ritardo, specie ora che il presidente della Regione è anche commissario ad acta, quindi la soluzione sta ne rafforzamento del reparto».