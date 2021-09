Facciolla: Toma contro il Punto nascita di Termoli, la notizia fa male ma non stupisce

TERMOLI. Giudizio tranchant del consigliere regionale e segretario molisano dem Vittorino Facciolla sulla vicenda del Punto nascita di Termoli, dopo l'udienza di ieri.

«Il Punto nascita dell’Ospedale San Timoteo di Termoli verrà chiuso.Si tratta del primo atto firmato dal presidente Donato Toma in qualità di commissario ad Acta della Sanità.

La notizia fa male ma non stupisce, bastava vedere come non è stata gestita l’emergenza Covid in Molise per capire quale sarà la piega che prenderà la nostra Sanità. Anche nel caso del Reparto Maternità del San Timoteo ormai da tempo sono note a tutti le difficoltà, le carenze e le criticità del Punto Nascita e, se solo ci fosse stata attenzione, programmazione, cura nella creazione dei bandi per reperire nuovo personale medico e sanitario, certo non si sarebbe arrivati alla chiusura.

E invece no, si sceglie la strada più facile, forse l’unica che resta a chi non ha nemmeno la minima consapevolezza del ruolo che è chiamato a ricoprire.

L’ennesimo schiaffo alla popolazione del Basso Molise da parte di questo governo regionale. La conseguenza più ovvia è che le famiglie, le donne di Termoli e di tutti i paesi limitrofi sceglieranno di partorire presso gli ospedali di Vasto (non certo di Campobasso) con ulteriori pericoli, danni ed aggravi della nostra spesa sanitaria.

Grazie presidente».