TERMOLI. Pubblicato ieri il nuovo avviso dall’amministrazione comunale di Termoli per la formazione della graduatoria per l'assunzione di Agenti di Polizia Locale stagionali categoria C, posizione economica C1 del Ccnl Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo determinato sia a tempo pieno che a tempo parziale (part-time — orizzontale, verticale e misto).

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 30/08/2021 con la quale si è autorizzato il dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane ad avviare selezione pubblica per la formazione di una graduatoria valida dalla data di pubblicazione, da utilizzare per assunzioni di personale per esigenze temporanee e stagionali, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, a tempo determinato e con articolazione dell'orario di servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale (part-time orizzontale, verticale e misto); richiamato il vigente Regolamento per l'acquisizione, gestione e formazione delle risorse umane, nonché il Regolamento per le procedure concorsuali facilitate; Preso atto dei contenuti del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la normativa vigente in materia di selezioni e pubblico impiego; è indetta selezione pubblica per titoli e successivo colloquio, per la formazione di una graduatoria valida dalla data di pubblicazione, da utilizzare per assunzioni di personale per esigenze temporanee e stagionali, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, a tempo determinato e con articolazione dell'orario di servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale (part-time — orizzontale, verticale e misto); - l'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e per il trattamento sul lavoro, legge 125/1991; si precisa che, per gli effetti del D.Igs. 66/2010, art. 1014, comma 1 lett.b), è prevista la riserva del 20% dei posti messi a concorso, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata dalle Forze armate, congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente; l'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, revocare o modificare il presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta, nonché di non procedere alla copertura dei posti oggetto della selezione qualora non si rilevino la professionalità, le competenze necessarie per l'assolvimento delle mansioni richieste dalla categoria e dalla specifica funzione da ricoprire nonché in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari; l'avviso non costituisce in alcun caso diritto all'assunzione a qualsiasi titolo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la facoltà di non dar corso alla procedura a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente.

La graduatoria degli idonei sarà utilizzata per il periodo di vigenza, per eventuali assunzioni per esigenze stagionali con contratto a tempo determinato nel ruolo di agente di Polizia locale.