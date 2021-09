TERMOLI. E’ iniziato da Termoli il primo “Business Study Visit” internazionale organizzato dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi con RisiAlbania che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali del Governo dell’Albania tra cui il Direttore della Regione di Tirana, il direttore allo sviluppo economico territoriale della Regione e rappresentanti del primo ministro e del Ministro della Cultura. Insieme a loro anche importanti imprenditori albanesi interessati ad investire nel progetto dell’Albergo Diffuso.

Ad accoglierli il Presidente dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, Prof. Giancarlo Dall’Ara e il segretario generale, dr. Giuseppe Nardone, con cui hanno iniziato la visita degli alberghi diffusi associati all’ADI di Molise, Basilicata e Puglia che si svolgerà in questa settimana.

Gli ospiti hanno alternato sessioni di lavoro tematiche sul turismo a visite aziendali. Le prime strutture ad essere visitate sono state “Residenza Sveva” e “Locanda Alfieri” di Termoli dove hanno soggiornato le prime due notti per poi visitare “La Piana dei Mulini” di Colle d’Anchise dove a dare il benvenuto era presente anche il sindaco a testimonianza di come la sinergia pubblico/privato può rappresentare il miglior modo di sviluppo economico ecosostenibile di un territorio. E’ il secondo appuntamento internazionale in Molise dopo il primo meeting internazionale organizzato con gli Alberghi Diffusi Giapponesi a Termoli, un segnale importante per il proseguo delle attività anche in vista dell’attuazione del prossimo “Piano Nazionale dei Borghi” promosso dal Ministero della Cultura e che coinvolgerà anche la nostra Regione.

Nella giornata di oggi gli ospiti hanno lasciato il Molise per visitare “Sextantio – Le Grotte della Civita” di Matera e successivamente l’Albergo Diffuso di Monopoli, “Trullidea” di Alberobello e “Sotto Le Cummerse” di Locorotondo.

I partecipanti nel corso del “Business Study Visit” avranno modo di verificare come ogni albergo diffuso sia “un caso a sé stante”, unico, perché uniche sono le case che lo compongono e la storia del territorio e soprattutto del gestore che rappresenta il “narratore del luogo”, ognuno con una propria storia da raccontare. Molte le tematiche a cui i partecipanti sono interessati a partire dal rapporto degli Alberghi Diffusi con le amministrazioni locali, ai loro punti di forze e specificità, ma anche le debolezze che riscontrano nella gestione.

Il progetto proseguirà con attività in Albania, dove nelle prossime settimane aprirà il primo albergo diffuso.