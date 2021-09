TERMOLI. La Federazione Cooking Shoow arriva a Termoli ed è subito festa e premi per la ristorazione locale grazie al test fatto in incognita dal suo mentore, arrivato a mangiare presso il Recchi Fish Restaurant, parliamo del cavaliere Michele Cutro, volto noto dello show business. Esperto enogastronomico, è critico della Federazione Cooking Show, Cutro canta, fa lo speaker radiofonico, intervista Vip, ma soprattutto organizza serate, sfilate di moda e momenti di intrattenimento. Ha scelto una sera torrida dell’estate che sta finendo di venire qui nella nostra città prima per testare una pasticceria e la scelta di premiare anche le pasticcerie termolesi è ricaduta sulla premiata pasticceria Zara che l’ha letteralmente lasciato a bocca aperta, ma dopo il dolce ha voluto il simpaticissimo Michele Cutro, cavaliere degli ordini cavaliereschi italiani, va a testare anche la ristorazione naturalmente del prodotto principe della nostra città, il pesce e tutto il prodotto del mare, la sua scelta è ricaduta sul Fish Restaurant di Claudio e Maria Recchi sul viale Carlo del Croix con veduta sul porto.

Il Cavalier Cutro ne è rimasto subito colpito dalla professionalità, dalle specialità soprattutto sul crudo ma anche del prodotto cotto con la cucina a vista senza sottovalutare il gran sapore dei piatti che ti fanno capire di mangiare il pescato fresco e di grande scelta. «Claudio, Maria il suo staff - ha detto il cavalier Cutro nell’atto di premiare i titolari – sono maestri di cucina tanto che oltre al premio, si aggiunge la nomina di Ambasciatore del gusto, motivando il premio della sua cucina sopraffina in questo modo: “Dopo lunghi anni di girovagare e degustare, posso ben dire di essere approdato in uno dei templi indiscussi della cucina d’autore. In questo ristorante, dove imperterrito regna il culto della cucina per eccellenza, ho potuto constatare nell’avvicendarsi dei piatti che venivano proposti, la filosofia culinaria di colui che dietro ai fornelli racconta la sua arte, gestendo con grande maestria, sapori, colori e gusti legati alla grande cucina che ha armato la mano sapiente di questo grande Chef». Mentre la nomina di Claudio Recchi ad Ambasciatore del gusto è stata menzionata così: «A te che della tua terra ne hai fatto amore e passione culinaria, a te che trasformando con sapienza i prodotti a km 0 hai dato lustro all’eno-gastromia locale, a te che hai saputo dare ai piatti della tradizione una veste da gourmet, a te che imprimi un’aria autentica di sapori del Molise nel tuo ristorante, va tutta la nostra ammirazione e il plauso per quanto con abnegazione e padronanza stai trasmettendo».

Domani Cutro sarà nel capoluogo di Regione dove rceverà a sua volta un premio, oggi per portare il saluto istituzionale e la cosa ha reso felice sia la famiglia Recchi che lo stesso Cavaliere, la consigliera comunale Fernanda De Guglielmo che ha espresso sincero apprezzamento per il riconoscimento al Fish Restaurant Recchi a Claudio e alla signora Maria, nonché allo staff del locale davvero una bella realtà ed eccellenza della città, un premio quello consegnato stamane dal Cavalier Cutro strameritato, come anche lo è stato qualche settimana fa quello per la Pasticceria Zara dei fratelli Nino e Renato.

Ora come ci ha confidato Claudio e Maria, il loro sogno è quello di portare fuori dai confini cittadini e regionale la cucina di Recchi Fish Restaurant, questo premio ne testimonia la certezza che tutto ciò avverrà al più presto».