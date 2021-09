Oggi l'ultimo saluto a Francesco Zara, il ricordo della scuola e dei suoi compagni

TAVENNA. Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16.30 i funerali d Francesco Zara, il ragazzo di 16 anni di Tavenna deceduto a seguito di un incidente con la sua moto da cross. Il rito funebe si terrà nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Il ragazzo lascia i genitori Angela e Nicola, la sorella Miriam.

Questo il commento dell'istituto Mattei di Vasto: "Certe notizie non vorremmo mai averle, Francesco un nostro alunno, un nostro ragazzo è salito in cielo. Ieri sera la telefonata della Professoressa Veronica Pompili è arrivata come un uragano carico di dolore. Alla famiglia esprimiamo il nostro affetto e la nostra vicinanza. Una preghiera, un abbraccio ed una carezza per Francesco nel tentativo di lenire le domande sui perché. Ciao Francesco, a Dio caro ragazzo."