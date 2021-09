Punto nascita, «Cittadini di Termoli e basso Molise non hanno bisogno di polemiche politiche»

TERMOLI. In attesa dell'esito del ricorso presentato proprio dai Comuni, in testa quello di Termoli, a difesa del Punto nascita di Termoli, il sindaco Francesco Roberti interviene dopo le polemiche politiche delle ultime 48 ore.

«La chiusura del Punto Nascite di Termoli voluto dai precedenti commissari ad acta è stata bocciata dal Tar Molise per ben due volte, accogliendo, in entrambi i casi, i ricorsi proposti dai comuni di Termoli, del basso Molise e di tante donne utenti del reparto. Non a caso, all’Ospedale di Termoli si è continuato e si continuerà a nascere. Ogni notizia diversa fatta circolare ad arte è falsa e allarmistica e serve solo ad alimentare una polemica politica di cui i cittadini di Termoli e del basso Molise non hanno bisogno».