San Timoteo, ancora aggressioni al personale sanitario: «Servono guardie giurate»

TERMOLI. Gli ospedali molisani, e in particolare quello di Termoli, soffrono: accanto alla carenza di sanitari, i sindacati denunciano anche la mancata sicurezza del personale impiegato che, ogni giorno, rischia di subìre aggressioni, bloccando la macchina del soccorso e mettendo a rischio la vita degli operatori e degli utenti.

Per questo il Segretario Regionale Fials Carmine Vasile, ha inviato una lettera al Direttore Generale Asrem affinché si risolva la questione legata alla sicurezza interna.

«La scrivente organizzazione sindacale, a seguito di frequenti segnalazioni ricevute da parte di personale dipendente, sollecita la Direzione Strategica a porre i dovuti rimedi per garantire maggiore sicurezza all'interno dei nostri ospedali. Recentemente presso l'ospedale "S. Timoteo" di Termoli ci sono state delle aggressioni a carico di personale sanitario. Le aggressioni infondono paura e non permettono ai lavoratori di garantire gli interventi di assistenza e di cura in sicurezza, in quanto la forza pubblica interviene quando il reato è avvenuto, perché in prossimità dei nostri ospedali non è previsto alcun presidio di controllo agli accessi. Per questo motivo si chiede di ripristinare il servizio di vigilanza con guardie giurate che dovrebbero stazionare all'ingresso principale dei nostri ospedali ed effettuare giri d'ispezione all'interno anche durante la notte, soffermandosi maggiormente nelle aree attigue ai pronto soccorso. Non si capisce perché questo servizio, previsto in passato e presente in diverse realtà nazionali, in Asrem è stato riconvertito prevedendo steward ed hostess. A parità di spesa, oppure con lievi integrazioni economiche, si potrebbero risolvere queste problematiche ed assicurare il servizio di vigilanza al fine di tutelare operatori e cittadini ricoverati. In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti».