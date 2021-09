TERMOLI. Grande soddisfazione per l’ordinanza del Tar Molise che conferma il decreto cautelare monocratico da parte degli avvocati Iacovino, Fiorini e Romano, che curano gli interessi del Comune di Termoli e di altri enti locali del basso Molise, nonché di associazioni a difesa della sanità bassomolisana e di alcune partorienti, che per l’ennesima volta hanno fermato un pericoloso provvedimento dell’Asrem e della struttura commissariale che avrebbe comportato seri rischi per le donne partorienti di Termoli e del basso Molise.

C’è davvero piena soddisfazione per un risultato processuale importante, che adesso impone alla politica di completare il percorso di rafforzamento del Punto nascita e del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Timoteo, così come viene peraltro indicato e previsto nella medesima ordinanza del Tar Molise, così da far tornare il reparto e l’intero nosocomio termolese quel presidio indispensabile per la popolazione e l’intero territorio del basso Molise.

In un video, l'ordinanza è commentata anche dall'avvocato Laura Venittelli, che ha curato il ricorso ad adiuvandum per altre donne partorienti e per la Casa dei Diritti.

Anche l'avvocato Giuseppe Fabbiano, dello studio Iacovino, commenta positivamente la decisione del Tar Molise: «E’ di pochi minuti fa la pubblicazione dell’ordinanza cautelare con cui il Tar Molise conferma il precedente decreto monocratico presidenziale che aveva già bloccato il provvedimento di sospensione dei ricoveri presso il punto nascite dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. I Comuni di Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Guglionesi, Palata, Montefalcone nel Sannio, Montecilfone e il Comitato “MOLISANITÀ L113”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Massimo Romano Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano esprimono massima soddisfazione per la decisione cautelare frutto di una forte battaglia di civiltà a difesa di un presidio essenziale per l’intero territorio basso molisano. Adesso sarà compito della politica, dei sindaci, della ASREM, della Regione e del Commissario per il piano di rientro, procedere al rafforzamento del punto nascite e dell’intero presidio ospedaliero termolese al fine di assicurare la tutela del diritto alla salute di un comprensorio in forte espansione e a chiara vocazione turistica».