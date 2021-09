TERMOLI. “Amore, dedizione, passione, impegno, cultura, tradizione, professionalità” queste le parole chiave della conferenza stampa tenutasi stamattina presso l’Istituto Alberghiero di Termoli.

La dirigente scolastica Maricetta Chimisso, in apertura, ha sottolineato quanto questi aspetti siano importanti nella sua scuola. “L’istituto alberghiero ha un ruolo fondamentale nella formazione dei professionisti operanti nel settore del turismo e nel comparto dell’hotellerie, entrambi sempre più rilevanti per l’economia del paese.

L’importanza e l’attenzione che l’istituto rivolge al mondo del lavoro è sottolineata anche dal fatto che la scuola è anche un ente di formazione accreditato dalla Regione. A tal proposito, quest’anno partirà un corso di formazione per ottenere la qualifica di “Tecnico della salvaguardia dell’ambiente marino”. Questo corso si collega in maniera sinergica con il nuovo indirizzo di studi di Gestione delle acque. Come sottolineato dalla Chimisso, il tema delle acque, della loro gestione e della salvaguardia è fondamentale nel nostro territorio.

Per l’alberghiero di Termoli questo è un anno speciale perché sono 35 anni dalla nascita dell’Istituto avvenuta nel 1986. In questi 35 anni la scuola è cresciuta tantissimo rivolgendo sempre lo sguardo alle richieste del mondo del lavoro.

La dirigente si è mostrata onorata di festeggiare, proprio in questo anno così importante, l’ottenimento da parte del Prof. Maurizio Santilli del riconoscimento di Ambasciatore del Gusto. Questo è il terzo anno che il professore riceve questo premio di rango nazionale e internazionale.

Queste le parole di Santilli: “dopo 32 anni di ristorazione e 25 anni di anni di docenza presso l’istituto alberghiero sono felice ed emozionato di aver ottenuto per la terza volta questo riconoscimento. È sempre bello e motivo di orgoglio vedere apprezzato il proprio lavoro e ancor di più quando la motivazione è la seguente: Riconoscimento di Ambasciatore del Gusto per aver svolto la professione con amore, dedizione e impegno e per aver contribuito attivamente alla diffusione della cultura, della tradizione, dei sapori e dei saperi.” Inoltre, il professore ha aggiunto che “è fondamentale continuare a lavorare per promuovere e divulgare il pensiero di enogastronomia poiché il turismo enogastronomico ha un ruolo importantissimo specialmente in una regione come la nostra caratterizzata da una ricca biodiversità.”

Concludendo la Dirigente ha ribadito che quest’anno sarà un anno pieno di attività e che sarà felice di poter celebrare con tutta la cittadinanza nella primavera del 2022, pandemia permettendo, i 35 anni di vita dell’istituto termolese.