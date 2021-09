Broker, tutto quello a cui devi prestare attenzione per evitare truffe

Quando si inizia l'attività di trading online uno degli aspetti da curare bene è la valutazione del broker che custodirà i propri fondi e a cui ci si affiderà per operare sui mercati finanziari. Individuare eventuali pratiche scorrette, infatti, è il primo passo per evitare di incorrere in qualche truffa. Tuttavia, trattandosi di un processo che richiede un background minimo di formazione, è preferibile, soprattutto per investitori ancora alle prime armi, consultare una delle varie guide disponibili sul web che si occupa di tali tematiche. In quest'ambito migliorbrokerforex ha saputo ricavarsi una nicchia, grazie alle conoscenze maturate nel corso degli anni, e gli approfondimenti pubblicati sulle varie società sono lì a testimoniare l'accurato lavoro della redazione.

Migliorbrokerforex e il caso BDSwiss

Un caso emblematico è collegato alla recensione del broker BDSwiss: nonostante la società possedesse licenza Cysec per erogare i propri servizi, il sito aveva ricevuto da parte di diversi utenti segnalazione di pratiche poco corrette opportunamente reiterate. Il team di esperti cui fa capo il portale si è prodigato subito nel revisionare l'operato dell'intermediario, facendo emergere politiche adottate nei confronti dei clienti non proprio trasparenti. A distanza di tempo l’opinione di migliorbrokerforex.net su BDSwiss è stata avvalorata dalle notizie apparse su taluni organi di stampa di settore. È infatti recente la comunicazione, da parte della FCA britannica, della sospensione della licenza per l'operatività in CFD nel Regno Unito, poiché il broker violava il perimetro delle regole adottate sul territorio per tale tipologia di strumento finanziario.

Quindi, prima di aprire un conto, anche se è fondamentale verificare che una società sia autorizzata dagli organi di vigilanza competenti e offra esclusivamente depositi segregati, con la copertura dei fondi in caso di insolvenza, ciò potrebbe non essere sufficiente. Vi sono circostanze, in particolare, in cui le pratiche portate avanti dai collaboratori dell'intermediario devono far suonare un campanello d'allarme agli utenti. Un modus agendi completamente al di fuori dalla consuetudine, ad esempio, è la comunicazione troppo aggressiva nei confronti dell'investitore: spingere l'apertura del rapporto può nascondere dei doppi fini, poiché solitamente i broker corretti non portano avanti campagne di marketing troppo aggressive, in quanto sollecitare un risparmiatore all'investimento non è legale.

Broker online: comportamenti scorretti e virtuosi

Fino a non molto tempo fa si incentivava questo passaggio con l'attribuzione dei bonus di benvenuto: gli utenti al primo versamento ricevevano un incentivo che si andava a sommare ai propri fondi, ma che non poteva essere prelevato prima di aver generato un certo volume di negoziazione. Naturalmente, nella maggior parte dei casi, l'overtrading portava al collasso del conto dell'investitore, a tutto vantaggio del market maker. Per fortuna oggi, sotto la giurisdizione Esma, tale pratica non è più tollerata ed proprio per questo che, quando si sottoscrivono i servizi di un intermediario, bisogna prestare attenzione alle licenze di cui dispone e alla sua sede legale. Infatti diverse società, residenti in paradisi fiscali, possono svolgere tipologie di attività non permesse dal Regolatore, con la conseguenza che i risparmiatori risulterebbero non coperti dalle garanzie previste dalla legge.

Un altro aspetto strettamente connesso a quanto appena espresso è legato alla formazione. I broker scorretti, come si evince nella guida di migliorbrokerforex, preferiscono clienti senza un set minimo di skills. Infatti, facendo da controparte nella negoziazione di uno strumento finanziario, non hanno nient'altro che un beneficio dai trades in perdita degli investitori, quindi il loro scopo è massimizzare subito gli introiti, tenendo alto il turn over dei traders; di contro una società virtuosa punta a costruire il rapporto con il cliente sul lungo periodo; proprio per questo spesso si propone come primo hub di formazione, in modo da fornire al risparmiatore le competenze minime, per non rischiare di incorrere in perdite troppo onerose quando si muovono i primi passi sui mercati finanziari.