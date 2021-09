TERMOLI. C’è chi candida Termoli a Città balneare, per il G20 delle spiagge, ci sono migliaia di persone che negli ultimi due anni hanno scelto la costa adriatica molisana per trascorrere le vacanze post pandemiche, noi abbiamo la piena consapevolezza di quanto attrattiva possa essere il litorale che tra Nord e Sud propone chilometri di spiagge che partono proprio dal cuore del tessuto urbano. Ma ci sono anche degli esseri inqualificabili che deturpano e sporcano a getto continuo il territorio, anche quegli angoli più suggestivi, al loro indirizzo non abbiamo mai lesinato epiteti e invettive, perché contribuire al mancato decoro urbano significa remare contro ogni possibilità di ulteriore sviluppo turistico di Termoli, oltre che incidere negativamente sulla qualità della vita.

In un video, realizzato dall’editore Nicola Montuori, vengono associate in un gioco di immagini sequenziali e di musiche alternate opportunamente. Siamo sulla terrazza di Piazza Sant’Antonio, uno panorama bellissimo, dalla passeggiata dei trabucchi e il borgo antico, al lungomare Nord, con uno skyline invidiabile. Ma sotto gli occhi nostri e di tutti coloro che si affacciano sulla falesia, un tappeto deprecabile di immondizia, rifiuti, che l’idiota di turno ha pensato bene di disfarsi in quel modo. Non ci sono davvero parole, non si può giustificare in alcun modo un comportamento così incivile, va isolato e ribadiamo, per quanto possibile, anche stangato. Termoli è una perla, tutti dobbiamo contribuire a promuoverla e a salvaguardarla.

Al bando i pessimi scorci, vogliamo solo panorami bellissimi.

Termolionline da sempre è sintonizzata su queste frequenze e vuole riscoprire quel motto che ormai una dozzina di estati fa, ci portò anche a coniare gli eventi Termoli nel Cuore, si riparta da qui.