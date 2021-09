TERMOLI. Circa 200 le dosi, sulle poco meno di mille somministrate ieri in Molise, questo il dato dell’adesione vaccinale anti-Covid che dalle 8 alle 18 di venerdì 9 settembre ha caratterizzato l’Open Day VacciniAmoci dell’Asrem. Ultima delle tre tappe decise per la seconda settimana di settembre, dopo quelle di mercoledì a Isernia e giovedì a Campobasso.

E’ chiaro, progressivamente il numero delle prime dose disponibili cala, in virtù del maggior numero di vaccinati, ma anche per la resilienza di chi recalcitra rispetto a questo protocollo sanitario che serve per proteggersi e soprattutto per proteggere.

Dopo l’introduzione delle restrizioni ulteriori relative all’uso del Green Pass obbligatorio, esteso in altri ambiti da parte del Governo, ora il prossimo step eventuale è quello della cogenza del vaccino, ultimo stadio per raggiungere quella immunità di gregge considerata indispensabile per abbassare la soglia di rischio di infezione a causa della pandemia.

A Termoli, Campobasso e Venafro, si replica domani, domenica 12 settembre, dalle 8.30 alle 18.30.

A differenza della giornata di ieri, quando erano disponibili 600 dosi, ce ne saranno 450 per ciascuno dei tre poli vaccinali.