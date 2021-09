TERMOLI. Il punto nascita di Termoli al centro del dibattito politico molisano. Dopo la sentenza del Tar che decreta di lasciarlo aperto, il Pd termolese punta il dito contro il sindaco di Termoli Francesco Roberti invitandolo a “mettere nero su bianco di non stare con chi ha firmato per la chiusura”.

«Questa è la foto del ricorso - scrive Maricetta Chimisso, Segretaria del Circolo - Conferma il fatto tecnico e politico che Toma ricorre contro il Comune di Termoli, contro dodici comuni e contro diciotto cittadini che si sono opposti alla chiusura del punto nascite di Termoli.

In parole povere Toma si batte per la chiusura del Punto nascita di Termoli e lo fa nel suo duplice ruolo di commissario ad acta e di presidente della giunta regionale.

Politicamente, un tale atto ha il significato politico preciso di una scelta consapevole e definitiva di chiusura del punto nascita di Termoli. Questo è chiaro.

Aggiungiamo che il nuovo POS, il piano operativo sanitario, prevede espressamente collaborazioni con l’Asl “Chieti-Lanciano-Vasto” per una serie di reparti tra i quali spicca il Punto nascita di Termoli: équipe di professionisti si sposteranno da un presidio all’altro per gestire le prestazioni sanitarie, così da “ottimizzare” le risorse. In altre parole si risparmierà sulla sanità molisana e termolese a scapito dei nostri cittadini, di tutti noi. E le partorienti saranno dirottate verosimilmente a Vasto, dove nascerà la stragrande maggioranza dei bambini termolesi. L’estinzione di L113!

A questo punto il Sindaco di Termoli, al netto di quelle che lui chiama polemiche inutili e che sono invece rimostranze sacrosante in difesa del diritto alla salute, ci dica se possiamo cominciare ad allarmarci. Perché se il presidente del suo stesso partito ricorre in giudizio per chiudere, di fatto, un reparto nevralgico dell’ospedale cittadino, delle due cose l’una: o non riesce a parlare con Toma neanche con un Whatsapp, oppure condivide il progetto politico di affossare la sanità termolese e bassomolisana.

Metta nero su bianco e con atti formali che non sta con chi ha firmato e decretato lo svilimento del nostro ospedale».