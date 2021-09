TERMOLI. Una data che ha segnato la storia, parliamo chiaramente dell’11 settembre 2001. L’attacco terroristico di al Qaida che determinò una guerra che perdura ancora oggi, nonostante il ritiro delle truppe occidentali dall’Afghanistan. Quasi 3mila vittime. Il cuore di New York collassato, da allora mai nulla è stato come prima. Negli Stati Uniti il primo grattacielo delle Torri Gemelle venne centrato da uno degli aeroplani dirottati alle 8.46, in Italia erano le 14.46 e quando il web era ancora agli albori, almeno giornalisticamente possiamo dire, non esistevano Facebook, Twitter, Instagram, arrivavano le prime immagini di quello che pareva un film fantascientifico, ma era la cruda, terrificante, tragica realtà.

Sono trascorsi 20 lunghi anni da allora e l’economia è andata in crisi, pesantemente, ci sono state altre guerre e ora c’è la pandemia. Insomma, non proprio lustri di gloria. Ma qual è il ricordo di quel giorno così devastante?

Quattro gli attacchi suicidi coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione terroristica al Qaida. Gli attacchi causarono la morte di 2.977 persone (più 19 dirottatori) e il ferimento di oltre 6.000 Negli anni successivi si verificarono ulteriori decessi a causa di tumori e malattie respiratorie legate alle conseguenze degli attacchi. Per questi motivi e per gli ingenti danni infrastrutturali causati, tali eventi sono spesso considerati dall'opinione pubblica come i più gravi attentati terroristici dell'età contemporanea.

Noi abbiamo chiesto ad alcuni termolesi di raccontarci come vissero 20 anni fa quella immane tragedia, le loro emozioni, i loro sentimenti davanti a tanto orrore in tempo di pace ecco le loro risposte.

Tra gli interpellati, di cui appaiono in video ricordi e testimonianze, ce n’è una scritta, da parte del maestro di musica Gianluca De Lena.

«Non farò un video ma a distanza di 20 anni la mia attenzione si è soffermata, oltre che su tutta la vicenda, sulla scritta che campeggiava alle spalle del presidente Bush, nel momento in cui gli veniva comunicata la notizia del primo attacco alle Torri Gemelle. Lui si trovava, come noto, in una scuola elementare in Florida. "Reading makes a country great" - "Leggere rende grande una nazione". Mi ha colpito molto questa frase, letta a distanza di anni: solo la cultura può fare di tutti noi un Paese migliore, più giusto, più tollerante, più civile».