TERMOLI. Una serata magnifica di fine estate ha fatto da sfondo alla premiazione di “Eccellenze al timone”, che si è tenuta nella cornice di Villa Livia.

Ospiti d’onore, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, la ballerina della trasmissione Mediaset, Elena D’Amario, e lo stilista Pierluigi Fucci, per il quale “l’esperienza va sempre messa al servizio per la crescita del proprio territorio”.



L’evento organizzato dall’ufficio di presidenza della provincia di Campobasso, dal Terzo settore Europe direct e dall’Ufficio della consigliera provinciale di parità ha avuto come obiettivo la consegna di numerosi premi di riconoscimento, per numerose personalità che si sono distinte e hanno dato lustro al nostro territorio.



Dall’imprenditoria all’arte, dal giornalismo allo sport, dallo spettacolo al volontariato, dalla moda al sociale, dalla letteratura alla pubblica sicurezza, dal mondo universitario a quello sanitario.



La serata frizzante ma allo stesso tempo unica, sia per la location che per il clima che hanno accompagnato l’evento, ha visto numerosi professionisti e professioniste salire sul palco per ritirare i vari riconoscimenti.



Il presidente della provincia di Campobasso e sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ai nostri microfoni ha detto che l’evento -giunto alla seconda edizione- è importante perché cattura l’attenzione delle istituzioni su quei conterranei e cittadini che hanno fatto conoscere il nostro territorio non solo in Italia, ma anche all’estero. Dando lustro fuori dai confini regionali. Un evento, come ha detto Roberti, che evidenzia e mette in luce l’intero Molise.



Il sindaco Roberti ha anche premiato numerosi professionisti sul palco, durante la serata.



Roberti ha proseguito dicendo che il ruolo delle istituzioni è fondamentale per creare una condizione giusta e agevole nei confronti dei numerosi giovani che sempre più spesso decidono di trasferirsi altrove.



La serata è proseguita con tantissime premiazioni.



Rossella Ferro che ha ricevuto il premio:Donne Molisane al timone” in particolar modo per l’eccellenze imprenditoriali al femminile, poiché la Ferro rappresenta assieme alla sua famiglia, la quarta generazione dell’azienda della Molisana e ha raccontato ai nostri microfoni, di come dal 2011 abbiano rilevato il pastificio nato nel 1912 e abbiano realizzato il sogno di integrare l’intera filiera produttiva della pasta, selezionando così i migliori grani italiani da offrire alla collettività.



La Molisana, un marchio conosciuto anche all’estero, come ha ribadito la Ferro, è distribuito in più di 80 paesi nel mondo.



Ma la serata ha visto anche altre personalità del mondo della spettacolo ricevere questo premio, in particolare il premio alla carriera per la ballerina professionista Elena D’Amario e lo stilista Pierluigi Fucci, ospiti d’onore della serata assieme al presidente della FIGC (Federazione italiana Giuoco calcio) Gabriele Gravina, che ha ricevuto il Premio riconoscimento al merito.



Ai nostri microfoni la D’Amario, che ha partecipato in passato ad “Amici”, la trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi, ha detto che Termoli è sempre stato il luogo del cuore, dove ci sono le sue radici e che tornare a casa significa ricaricarsi per poi ripartire per nuovi progetti, ed è sempre bellissimo.



Lo stilista Pierluigi Fucci ha mostrato tutta la sua gratitudine, raccontando ai nostri microfoni di come sia stato felice ed emozionato e che spera sia un punto di partenza. Paragonando un seme che germoglia e che possa dare la possibilità all’imprenditoria locale di riflettere e di reinvestire nel settore della moda, che comunque in passato il Molise, come regione già si è fatta conoscere nel campo della moda in tutto il mondo.



Il presidente della provincia ha voluto sottolineare, l’impegno svolto durante questo lungo periodo di pandemia, dai Sanitari, dalle Forze dell’Ordine e dal Terzo settore, che hanno combattuto in prima linea contro il covid, con competenza e abnegazione per fronteggiare una situazione improvvisa, difficile e nuova.



La serata dal titolo:”Eccellenze al timone” ha visto le varie categorie premiate:



Premio alla carriera: Elena D’Amario, Pierluigi Fucci, Serena Rossi, Fedele La Sorsa.



Riconoscimento al merito: Gabriele Gravina, SS Campobasso, Nuova Pallavolo Campobasso, Maria Centracchio, Paola Giorgetta, Giuseppe Testa, Enrico Sabetta, Andrea Lalli, Bruno Irace, Giusy Fatima De Santis.



Premio alla memoria: Flavio Bucci, Angela Fusco Perrella, Maria Rossi Sabelli, Vincenzo Caruso.



Premio “Donne Molisana al Timone”



Eccellenze imprenditoriali al femminile: Rossella Ferro, Marina Colonna, Fulvia Verlengia, Sara Catabbo, Carla Catabbo, Sandra Palombo, Elisabetta Guidotti, Angela Di Biase.



Eccellenze al femminile: Mariangela Di Biase, Paola Rosmini, Silvana Di Giandomenico, Hanen Gzaiel, Elisabetta Lancellotta, Rita Frattolillo, Barbara Bertolini.



Premio “Eccellenze al Merito”



Valeria Moffa, Maria Concetta Piccitto.



Premio Speciale al Console Beya Ben Abdelbaki Fraoua.



Eccellenze al merito: Rosa La Ginestra, Giuliana Petta, Antonietta Cinotti, Francesco Minni, Michelangelo Iacobucci, Paolo Spina, Michele Cutro, Antonio Cornacchione.



“Speciale Eccellenze al Merito”



Università degli Studi del Molise, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Termoli, Guardia Costiera, Personale dell’Ospedale ‘San Timoteo’, Personale Centro Vaccinale Palairino, Centro Radiologico Potito, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, Odv-Ets, Misericordia Termoli, Ass. Valtrigno Molise, SAE 112, Associazione Cives, Associazione Arca, RSA Opera Serena, Ass. Movimento per la Vita.



“Speciale Eccellenza al Merito”



Azienda Di Majo Norante, Anziano Michela – Ass. Il filo che unisce, Luciani Goffredo (Fredy Luciani), Michele Carafa, Sara Pellegrini.



In conclusione della bellissima serata Francesco Roberti ha ringraziato il Terzo settore dell’Ente di Palazzo Magno, in particolare il dirigente Angelo Fratangelo e e lo sportello Europe Direct Molise, in particolar modo Carmela Basile. Ha ringraziato la Consigliera provinciale di Parità, Giuditta Lembo, i Consiglieri provinciali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della splendida serata.