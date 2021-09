Turisti e residenti tutti contenti... «con doppi vetri, aria condizionata e ventilatori»

TERMOLI. Riprende oggi la consueta rubrica domenicale di Luigi De Gregorio, Storia e Amarcord, ora improntata all'attualità, dopo la pausa estiva.

Il primo cittadino ed alcuni della giunta presero il loro pigiamino o almeno il boxer e si recarono intorno alle 22:00 presso le famiglie tormentate dalla movida per passarvi la notte. Erano tutti convinti del motto dantesco intendere non può chi non la prova. Trascorsero una notte d’inferno e così le famiglie ebbero i doppi vetri, l’aria condizionata o in alternativa (per quelli che non la sopportano) i ventilatori lampadari da soffitto Nessuna fantasia. I fatti andarono più o meno così, come è deducibile dalle mie vacanze estive del 2021.

E’ soltanto una coincidenza. Ho chiuso la rubrica domenicale il 1 agosto con la Movida: un cocktail di libertà chiasso e spazzatura e la riapro in settembre con lo stesso tema.

Suddetta concomitanza è dovuta al fatto che mi sono trovato per 28 giorni, anzi per 28 notti, immerso nella movida, ma non tra gli attori protagonisti, ma tra quelli che la subiscono, come la signora termolese giustamente lamentatosi nella lettera al direttore “ci siamo anche noi residenti”.

Mi spiego. Il Covid, il vaccino, il green pass e tutto la babilonia di contorno hanno inciso su dove fare la vacanza estiva (al limite annullarla). E dopo parecchi decenni all’estero con un po’ di Liguria ed alcune puntate a Termoli, quest’anno 2021 è emerso stiamo vicino casa (a Milano )per qualunque cosa dovesse succedere, (come è noto, ad una certa età, nella più antropologica battaglia tra coraggio e prudenza ha vinto quest’ultima) Scelta finale concordata con la moglie: sul lago Maggiore ad una decina di chilometri dalla Svizzera.

Un appartamento che si affaccia sulla piazza centrale della cittadina che a forma di C si presenta con palazzi storici ed il quarto lato direttamente sul lago. Non male la vista della piazza e del lago.

Sorpresa. Dopo le 21 prendemmo piena coscienza. Sulla piazza: 5 bar- ristoranti e 300-400 persone protagoniste della serata e delle successive. Un vociare ad altissimo livello quasi contemporaneo di alcune centinaia di persone: io e la moglie siamo rimasti imbrigliati a sorpresa nel fenomeno della movida. Piacevole con l’ambiguità offerta da un lungo balcone di essere e non essere contemporaneamente nella mischia.

E per la notte? Come dormire con uno chiasso ingovernabile? Niente paura. Qualcuno aveva pensato all’isolamento acustico con degli efficaci doppi vetri.

E per eventuale necessità di sentire aria fresca? Niente paura, Due soluzioni disponibili: aria condizionata o ventilatore lampadario da soffitto per coloro che non amano la prima.

Insomma per il turista a cui sono piaciuti il paesaggio (lago e montagna ) il clima (mai raggiunto i 28°) l’ordine e la pulizia della cittadina ( al livello del paese confinante della cioccolata degli orologi e delle banche) il mercato settimanale, ristorantini con piatti locali, il chiasso della movida non poteva e non doveva rappresentare un ostacolo al suo ritorno per l’anno successivo.

Premesso quanto sopra e portandoci a Termoli che con il suo 15° Meridiano dà l’ora di riferimento a tutto l’Europa Occidentale (Parigi Berlino Roma…) con due spiagge sabbiose e non pietrose, con un muraglione con terrazza-passeggiata di Federico II, con il relativo castello dell’imperatore stupor mundi e con altro, cosa possiamo fare per i residenti schiavi della movida e per quei turisti desiderosi di dormire la notte e che forse vorrebbero ritornare il prossimo anno?

Un investimento in doppi vetri aria condizionata e ventilatori lampadari da soffitto. E chi dovrebbe farlo se non l’amministrazione del Comune a cui è affidata la responsabilità della promozione turistica?

Un investimento molto vantaggioso. Relativamente ai turisti è noto (dalla letteratura aziendale, ma anche intuitivamente) che mantenere la fedeltà di 1000 clienti-turisti è molto meno costoso che acquisirne 1000 nuovi

E relativamente ai residenti che subiscono la movida non si può abbandonarli e considerarli cittadini di serie B.

Insomma con poco l’Amministrazione renderebbe tutti felici: turisti e residenti.

Luigi De Gregorio