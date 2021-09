TERMOLI. Viabilità interdetta in occasione della manifestazione sportiva denominata “Triathlon olimpico rank nazionale città di Termoli”, trofeo Avis, organizzato dall’asd Team Termoli Triathlon.

Il testo dell’ordinanza.

«Considerato che l’evento sportivo risulta regolarmente patrocinato dall’Amministrazione Comunale; visto il nulla osta preventivo per lo svolgimento della manifestazione suddetta rilasciato dal dirigente Massimo Albanese, in data 14/12/2020; visto il nulla osta all’utilizzo di tratti di Strade Statali per lo svolgimento della manifestazione sportiva in programma il 12 settembre 2021 rilasciato dall’Anas-Gruppo FS Italiane; visto il nulla osta all’utilizzazione del tratto di mare antistante il lido le Dune e il Lido Aloha rilasciato dalla Regione Molise – IV Dipartimento – Servizio Difesa del Suolo, Demanio; visto il programma della manifestazione che si svolgerà sul Lungomare Nord di Termoli e che prevede il ritrovo dei concorrenti a partire dalle ore 10.

La gara agonistica partirà alle ore 14.30 circa e prevede:

una frazione di nuoto di 1500 mt;

la seconda frazione di bici di km 40 che si svolgerà su un circuito da ripetere quattro volte e che

interesserà il tratto di via Vespucci compreso tra la rotatoria antistante l’ex distributore carburanti

“Fiardi” il lido Pirata – il lido Le Dune - svincolo Torre Sinarca – Litoranea Nord fino al “Residence Acquarius”;

la terza frazione a piedi di 10 km si svolgerà sulla pista ciclabile tra il Lido Aloha e il Lido Blu Tuff.

Considerato che per il regolare svolgimento dell’evento sportivo sarà necessario:

- il divieto di sosta con rimozione forzata sui tratti di strade interessati a partire dalla ore 00.01 alle

ore 20.00 di domenica 12 settembre p.v.;

- Il divieto di sosta con rimozione forzata per l’area di parcheggio interessata prospiciente i Lidi

balneari il Pirata e le Dune dalle ore 06.00 del giorno 11/09/2021 alle ore 24.00 del giorno 12/09/2021;

- la chiusura completa al traffico dei tratti di strada interessati alla gara a partire dalle ore 14.00 di domenica 12 settembre;

Dalle ore 06.00 del giorno 11 settembre alle ore 24.00 del giorno 12 settembre 2021:

- IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI DI OGNI ORDINE E GRADO IN

DEROGA ALLE REGOLAMENTAZIONI VIGENTI PER PARTE DELL’ AREA DI PARCHEGGIO

PROSPICIENTE I LIDI BALNEARI IL PIRATA E LE DUNE.

Dalle ore 00.01 alle ore 20.00 del giorno 12 settembre 2021

- IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI DI OGNI ORDINE E GRADO

GRADO IN DEROGA ALLE REGOLAMENTAZIONI VIGENTI PER AMBO I LATI DEL TRATTO DI VIA

VESPUCCI COMPRESO TRA LA ROTATORIA PROSPICIENTE L’EX “DISTRIBUTORE CARBURANTI

FIARDI” E IL GIRO DI BOA ALTEZZA COMPLESSO RESIDENZIALE “ACQUARIUS” E L’INTERA AREA

DI PARCHEGGIO PROSPICIENTE I LIDI BALNEARI IL PIRATA E LE DUNE FINO ALLA ROTATORIA EX

DISTRIBUTORE DISMESSO.

- LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI IN ENTRAMBI I

SENSI DI MARCIA, DALLE ORE 14.00 CIRCA ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 12 SETTEMBRE

2021 IN OCCASIONE DELL’INIZIO DELLA GARA AGONISTICA FINO ALLA CONCLUSIONE

DELLA FRAZIONE IN BICI PER I TRATTI DEL PERCORSO DELLA COMPETIZIONE

SOPRAINDICATA INTERESSANTE LA RETE VIARIA COMUNALE.

- LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI SUL TRATTO

DELLA PISTA CICLABILE COMPRESA TRA IL “LIDO ALOHA” E IL “LIDO BLU TUFF” INTERESSATO

ALLA FRAZIONE PODISTICA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

E’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti

stradali interessati dal transito dei concorrenti;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si

immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla

rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale

dell’organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli di non attraversare la strada ed ai pedoni di non

attraversare la pista ciclabile interessata alla frazione podistica.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i

divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e

soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti

alla vigilanza;

DISPONE E PRESCRIVE

- che il servizio segnaletica del Comune di Termoli apponga la segnaletica verticale riproducente il

contenuto della presente ordinanza con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla decorrenza della stessa

in tempo utile da assicurare l’osservanza delle prescrizioni;

- che dalla partenza e per il tempo necessario al transito della gara ciclistica, tutti gli accessi a via

Vespucci, compresi i passi carrai, dovranno essere presidiati da personale avvisatore e informatore

dell’organizzazione, al fine di evitare conflitti di marcia;

- che l’organizzazione predisporrà un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare

riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, predisporrà

specifica segnaletica e transennatura nei tratti suddetti a protezione del percorso, in modo che tutti gli

utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

- che dovrà essere garantita dall’Organizzazione la presenza di personale incaricato abilitato dotato

di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento ad alta visibilità, in corrispondenza

delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara con funzioni informative, per il

tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione allo scopo di

segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti,

- che l’organizzazione avrà cura di delimitare una corsia riservata all’uscita dei residenti in direzione

nord S.S. 709 per il tratto di via Vespucci destinato alla frazione in bici compreso tra la rotatoria Torre

Sinarca e il giro di boa altezza “Residence Acquarius” tramite dispositivi delimitatori (birilli);

- che i partecipanti sono tenuti al rispetto della disciplina della circolazione stradale non

costituendone deroga la presente autorizzazione;

- che l’organizzazione/direttore di gara dovrà sospendere la manifestazione sportiva, qualora

venissero a mancare le condizioni di sicurezza per i partecipanti e per gli altri utenti della strada;

- che gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, concorreranno al servizio di viabilità e assistenza stradale in ragione della disponibilità organica.