Dalla scuola: «Ti cercheremo, Giulia, e ti troveremo ancora in ogni cosa bella e pura»

MONTENERO DI BISACCIA. “Nella delicatezza di un fiore, in una stella luminosa, nel rosso del tramonto, nel vento tra i capelli, nel tratto acceso di un colore sul foglio. Ti cercheremo, Giulia, e ti troveremo ancora in ogni cosa bella e pura che c’è nel mondo. Bella e pura come te. Tu fa’ buon viaggio”. Questo è il saluto della scuola dell’infanzia Maria Santissima di Bisaccia attraverso un post su Facebook a firma di Suor Tonia, le maestre ed i piccoli amichetti. Una scuola con il tetto rosso e le pareti arancioni è il disegno realizzato nei primi giorni di scuola da Giulia che ieri è volata via lasciando un vuoto incolmabile. Un disegno che apriva il nuovo anno scolastico e che oggi diventa un simbolo nel ricordo della piccola. Sedeva da pochi giorni sui banchi dell’asilo, nuovi amichetti e l’inizio della seconda classe. Il disegno postato su Facebook ci fa riflettere e nello stesso tempo è quasi impossibile trattenere le lacrime. Il giorno dopo quel maledetto incidente la consapevolezza che la piccola c’è più cresce e ci si prepara per l’ultimo saluto.