TERMOLI. Mancano 48 ore e nemmeno alla prima campanella. Un momento così atteso da studenti, scolari, famiglie, docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.

Si tratta del secondo anno scolastico intero che vivrà sotto la spada di Damocle del Covid, purtroppo, la terza in senso assoluto, dopo la primavera 2020.

Ormai sono 19 mesi che la pandemia sta condizionando la nostra vita.

Per meglio approcciare ogni singola situazione, l’Ordine degli Psicologi del Molise si è mossa per tempo, avviando una serie di incontri sul territorio, il primo nel capoluogo, venerdì scorso, su impulso della presidente, la termolese Alessandra Ruberto.

Impegnato il gruppo di lavoro di psicologia scolastica, insieme a tutti i loro colleghi coinvolti nelle scuole del territorio molisano.

«Bellissime vibrazioni, tanta energia e bisogno di confronto.

Inizia un nuovo percorso, fatto di relazione, risorse e colleganza», nel messaggio sociale diffuso dal gruppo di lavoro.

La stessa presidente dell'ordine degli Psicologi del Molise, Alessandra Ruberto, ha voluto formulare un messaggio per il ritorno a scuola.

"Sta per suonare la campanella, inizia un nuovo anno scolastico fatto di regole, distanze, green pass.

I nostri ragazzi scalpitano, desiderano tornare alla normalità, i genitori tra speranza e paura si preparano a riaffrontare l'inverno con l'auspicio di non ripetere quanto già vissuto negli inverni passati.

Il green pass permetterà la frequenza in presenza, aiuterà il ritorno alla “normalità” ma non necessariamente basterà a tranquillizzare genitori, alunni o insegnanti.

Il Ministero ha rinnovato i fondi ribadendo l'importanza del benessere psicologico anche e soprattutto in questa situazione di forte stress.

Noi psicologi ci siamo e siamo pronti.

Saremo, come in questi due anni passati, accanto all'istituzione scolastica per supportare alunni, insegnanti e genitori; per accompagnare l'istituzione scolastica ad affrontare timori, ansie e paure. Faremo del nostro meglio per alleggerire e contenere.

Un buon rientro a scuola ai ragazzi, un buon lavoro agli insegnanti e a tutti i colleghi che riprendono il loro lavoro».