TERMOLI. Le insidie stradali, sui marciapiedi di via Firenze, sembrano rappresentare il pericolo minore, soprattutto nelle ultime ore: per cause ignote, infatti, i lampioni che si trovano lungo lo stradone sono completamente spenti, lasciando un intero quartiere al buio.

A subire i maggiori disagi sono tuttavia i pedoni che, ogni sera, passeggiano da soli o in compagnia dei propri cani, approfittando delle temperature ancora miti in queste prime settimane di settembre. Molti di loro accendono le luci dei cellulari per illuminare i marciapiedi, ed evitare una caduta a causa di buche e rialzi presenti, oltre che per rendersi visibili alle vetture e ciclomotori che attraversano il quartiere.

Il problema, che si trascinerebbe da qualche giorno come confermato dai residenti, si estende con due diverse problematiche: dalla rotonda di via Volturno e fino all’ex Bowling i lampioni sono completamente spenti da ambedue i lati della strada, a partire dall’ex sala divertimenti e fino all’Istituto Industriale, il problema riguarda un solo lato (quello appunto della scuola e delle attività vicine).