Verso il ritorno a scuola: domani alla Misericordia lo screening gratuito per gli studenti Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si comunica che in occasione della riapertura delle scuole l’amministrazione comunale in collaborazione con la Misericordia ha organizzato lo screening epidemilogico gratuito su base volontaria “Rientriamo a scuola in sicurezza” .

Come già avvenuto in precedenza con le campagne di contrasto al Covid-19, lo screening sarà eseguito attraverso test rapidi in modalità drive-in riservato agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I e II grado degli istituti omnicomprensivi della città di Termoli.

Lo screening si terrà martedì 14 settembre 2021 dalle ore 8 alle ore 18 presso la sede della Misericordia di Termoli in via Biferno 20.

Il modulo da compilare per aderire è scaricabile dal sito del Comune di Termoli all’indirizzo

http://www.comune.termoli.cb.it/images/sliders/home/MODULO_SCREENING__ALUNNI_140921.pdf

Per agevolare l’esecuzione dei test rapidi è necessario presentarsi con il modulo già compilato.