All’Istituto Alfano istituito un premio in ricordo del professor Augusto Piserchia

TERMOLI. All’Istituto Alfano istituito un premio in ricordo del prof. Augusto Piserchia. Prima che le aule si riempiano di nuovo, all’inizio di un anno scolastico segnato dalla ripresa dell’attività didattica in presenza, all’Alfano ci si prepara a rendere omaggio al compianto prof. Augusto Piserchia, insegnante di scienze motorie, maestro di vita e di sport scomparso prematuramente lo scorso anno: un premio in sua memoria voluto dai familiari e l’apposizione di una targa ricordo, su iniziativa della Dirigente e della scuola, nell’aula fitness. A celebrare la memoria di un docente che con grande orgoglio era tornato ad insegnare nella stessa scuola che lo aveva visto studente, si unisce idealmente l’intera comunità scolastica, compresi gli ex alunni del prof. Piserchia che hanno intrapreso da poco il percorso universitario.

«Il prof. Piserchia ha lasciato in tutti noi profondi segni di amicizia e di affetto. D’accordo con la famiglia, che ha fortemente voluto questo premio, vogliamo ricordare la sua professionalità e generosità proprio all’inizio dell’anno scolastico, ricordando ancora che in ogni scuola la principale risorsa, come l’esempio di Augusto ci conferma» - dice la Dirigente dott.ssa Concetta Rita Niro, -«siano proprio gli insegnanti, persone capaci di comunicare la loro vita ai ragazzi». «Ci rivolgiamo a tutti gli studenti dell’Istituto Alfano che hanno avuto come insegnante mio fratello.», conclude Maria, sorella del professor Piserchia. «Proprio per quelli di loro che vorranno tratteggiare in un tema la sua figura abbiamo deciso di istituire questo premio». Tempo fino a giovedì 30 settembre 2021 per partecipare al concorso che premierà i tre migliori elaborati. La premiazione avrà luogo lunedì 11 ottobre 2021 (orario e luogo verranno comunicati in seguito).