Eurojackpot a San Martino, gruppo di amici vince oltre 92mila euro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una vincita di grido quella centrata a San Martino in Pensilis, al Bar Totocalcio di via Matteotti, in pieno centro. Conquistato il premio da oltre 92mila euro, attraverso l’eurojackpot, un concorso internazionale, sempre gestito dal circuito Sisal. Nella categoria in cui è stata estratta la combinazione in basso Molise hanno ottenuto vincite altre otto schedine giocate in Europa. A brindare una trentina di fortunati che hanno tentato di persuadere la Dea bendata, riuscendovi, di Ururi e San Martino in Pensilis, al culmine di un periodo di ben 7 anni di tentativi. Per loro la vittoria è giunta dopo aver messo assieme un sistema ben collaudato. «Prima o poi ci riusciremo – hanno rivelato – l’Italia non ci riesce mai e intendiamo sbancare, raggiungere la vincita massima».