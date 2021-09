Abbandono rifiuti illeciti: sul Lungomare ‘spuntano’ 4 pneumatici

TERMOLI. Nella mattinata di oggi martedì 14 settembre sono stati rinvenuti n. 4 pneumatici sul lungomare nord, in un tratto di spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari.

Il direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli dichiara: “Nella notte scorsa si è verificato un altro increscioso episodio di abbandono illecito dei rifiuti, si tratta di 4 pneumatici abbandonati vicino al marciapiede del lungomare nord, dove centinaia di persone passeggiano e fanno sport ogni giorno. Quello della notte scorsa è un abbandono mirato ad opera di una persona che “si diverte” a lasciare i suoi rifiuti in luoghi centralissimi della città. Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi ambientali e di decoro urbano che vanificano gli sforzi dell’intera collettività. Si tratta di persone in malafede, non certo disattente, che riversano i loro rifiuti sulle nostre strade e nell’ambiente. Vorrei rivolgere un invito a tutta la cittadinanza ad adottare comportamenti corretti e a segnalare alle autorità competenti comportamenti illeciti nei confronti del nostro territorio”.