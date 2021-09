In duecento nelle prime 6 ore allo screening per scolari alla Misericordia, tutti negativi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ottima affluenza allo screening sugli studenti organizzato dal Comune di Termoli con la Misericordia di via Biferno. Sono stati 200 gli scolari che hanno aderito nelle prime sei ore dell’iniziativa di prevenzione, dalle 8 alle 14. I duecento test sono risultati tutti negativi.

I test andranno avanti fino alle 18.

Al fine di garantire un rientro in classe sicuro, il Comune di Termoli in sinergia con la Misericordia termolese ha inteso organizzare una giornata dedicata allo screening epidemiologico gratuito. che si svolgerà in modalità drive-in. Potranno sottoporsi al test tutti gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado degli istituti omnicomprensivi di Termoli.

Per farlo basterà recarsi presso la sede della Misericordia in via Biferno.

In caso di positività la famiglia verrà tempestivamente contattata al numero riportato sul modello di adesione compilato in giornata. Diffuso dall’amministrazione comunale anche come fare per prenotarsi: «Si comunica che in occasione della riapertura delle scuole l’amministrazione comunale in collaborazione con la Misericordia ha organizzato lo screening epidemiologico gratuito su base volontaria “Rientriamo a scuola in sicurezza”.

Come già avvenuto in precedenza con le campagne di contrasto al Covid-19, lo screening sarà eseguito attraverso test rapidi in modalità drive-in riservato agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I e II grado degli istituti omnicomprensivi della città di Termoli. Per agevolare l’esecuzione dei test rapidi è necessario presentarsi con il modulo già compilato. In caso di positività, la famiglia dell’alunno verrà tempestivamente contattata al numero telefonico indicato sulla scheda di adesione».