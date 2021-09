"Rientriamo a scuola in sicurezza": eseguiti 339 tamponi, tutti negativi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si è tenuto oggi presso la Misericordia di Termoli lo screening su base volontaria anti-Covid destinato alla popolazione scolastica e organizzato dall’amministrazione comunale. Sono stati eseguiti 339 test rapidi in modalità drive-in through, risultati tutti negativi. L’amministrazione comunale ringrazia i volontari della Confraternita per la disponibilità».