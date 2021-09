TERMOLI. Martedì pomeriggio, presso la sede di Termoli dell'Università degli Studi del Molise si è tenuta la Conferenza stampa per la presentazione del progetto europeo "Tourismed plus".

Il progetto è stato presentato da Mario Ialenti - coordinatore dei progetti di cooperazione dell'Azienda soggiorno e turismo e da Alessandro Melillo - Presidente di Prism impresa sociale srl, il tutto moderato dal Prof. Luciano De Bonis - Presidente dei corsi di turismo dell'Unimol. Quest'ultimo si è dichiarato felice di ospitare questa iniziativa." A Termoli ci sono 2 corsi di laurea dedicati al turismo, uno di primo livello e uno di secondo livello. Queste iniziative che mettono insieme attività diverse sono fondamentali e permettono di creare un legame tra il mondo della ricerca, il mondo del lavoro e il territorio"

Melillo ideatore del progetto ha dichiarato che questo progetto è nato in Sicilia, precisamente nel comune di Trabia, e si è posto come obiettivo quello di rispondere ad un'esigenza del territorio che è quella di conoscere le proprie tradizioni, scoprire i paesaggi e dare uno stimolo è un'alternativa di guadagno ai pescatori. L'esperienza della pesca turismo consiste nel dare la possibilità ai turisti di partecipare, seppur non attivamente - in quanto la normativa non lo permette - alle attività di pesca scoprendo tradizioni, odori e sapori. Con il progetto madre, Tourismed, in Sicilia, sono stati coinvolti ristoranti, alberghi e famiglie dei pescatori. Quest'ultime sono state fondamentali per la riuscita del progetto perché hanno rappresentato lo scrigno delle tradizioni e della storia del posto.

Infine,ha aggiunto, che con il progetto Tourismed Plus, non ci si rivolge solo ai pescatori e agli operatori del settore ma si vuole raggiungere in policy makers per stimolarli a prestare maggiore attenzione a questa realtà arrivando ad una vera e propria normalizzazione dell'attività di pesca turismo.

A questo intervento si è aggiunto quello di Mario Ialenti, che ha ribadito l'mportanza di lavorare per la valorizzazione del territorio. "Bisogna sognare un territorio diverso, bisogna amarlo e curarlo".

Presente all’incontro l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e il Comune di Fossacesia, entrambi partner del Progetto europeo è la Dirigente scolastica dell'istituto Tiberio Boccardi di Termoli.

L’amministrazione del centro abruzzese ha coinvolto anche il Flag “Costa dei Trabocchi”. Il sindaco di Fossacesia Enrico Clemente Di Giuseppantonio ha inviato un messaggio: ”con Tourismed Plus puntiamo a creare un percorso turistico tra trabocchi”.