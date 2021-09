TERMOLI. Primo giorno di scuola, mercoledì 15 settembre. Un momento atteso da tutti, famiglie, studenti, di ogni ordine e grado, così come da docenti, personale Ata e naturalmente anche da parte dei dirigenti scolastici, vertici organizzativi e con responsabilità direttive in un momento che resta assai delicato, sotto diversi profili, uno fra tutti quello della gestione dei protocolli anti-Covid.

Rispetto al pensiero concernente il Green Pass, la dirigente scolastica dell'istituto Alberghiero Federico di Svevia, Maricetta Chimisso, ha già espresso a Termolionline il suo pensiero. Stavolta, esprime il suo pensiero rispetto alla prima campanella, anche per gli accorgimenti posti in essere all'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, che da lunedì scorso ha visto anche la presenza della Croce Rossa italiana, a coadiuvare l'istituto per una migliore gestione possibile degli ingressi.