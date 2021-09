TERMOLI. Le otto e dintorni, parafrasando una celebre tramissione televisiva marzulliana. Scuole di ogni ordine e grado sono tornate a popolarsi, come mai avvenuto dalla pandemia in avanti.

Genitori e scolari, specie delle elementari in fibrillazione, per essere pronti alla campanella,

Atmosferia di grande partecipazione ed emozione, specie per chi varcava la soglia per la prima volta, non solo alle primarie, ma anche per conoscere nuovi compagni di classe e insegnanti.

Zaini in spalla per le scuole dell'obbligo e le superiori.

E' sempre uno dei momento più significativi nella vita di ciascuno, dove socializzazione e formazione si fondano sull'asse di un dogma educativo che deve riacquistare un valore intrinseco forse svilito negli anni da riforme affastellate una sull'altra.

Come avvenuto per la sanità, l'altro pilastro del welfare state, la scuola, appunto è tornata d'incanto o meglio rompendo un incantesimo alla centralità che da tempo non ricopriva più.

Restano le incognite sull'utilizzo del green pass per il personale, sui trasporti e i rischi di assembramento, lo vedremo con l'arrivo dell'autunno, ma è un passo verso la normalità.

In bocca al lupo a tutti.