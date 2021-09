Vaccini, in Molise 81% della popolazione ha completato ciclo di immunizzazione

CAMPOBASSO. La campagna vaccinale della Regione Molise ha raggiunto ottimi risultati, ponendo il Molise tra le prime Regioni italiane per copertura vaccinale. Alla data odierna risulta, infatti, aver concluso il ciclo vaccinale con doppia vaccinazione 1'81% della popolazione eleggibile.

Considerando le persone che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino tale percentuale sale all'86%. Si tratta di un lusinghiero risultato, raggiunto dalla abnegazione dei tanti operatori ASREM e delle Associazioni ed Istituzioni che hanno collaborato alle tante attività ed iniziative messe in campo. Non bisogna abbassare la guardia. Dobbiamo realizzare la massima copertura vaccinale della popolazione ricordando che, allo stato attuale, circa il 90% delle persone che vengono ricoverate per Covid-19 non hanno aderito alla campagna vaccinale. Regione Molise ed Asrem, continueranno a proporre ulteriori iniziative di sensibilizzazione e di messa a disposizione di vaccini, invitando la parte di popolazione che ancora non ha aderito, a sottoporsi alla vaccinazione. Di seguito il riepilogo per categorie di età: