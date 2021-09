Restano nove i ricoverati in Molise: sono 26 i guariti e 7 i contagi: a Termoli 4 positivi

CAMPOBASSO. Restano nove i ricoverati nel Molise all'ospedale Cardarelli, di cui sette sono nel reparto di Malattie infettive e due in quello di Terapia intensiva.

Nel report epidemiologico odierno sette contagi su 350 tamponi e 26 guariti.

I contagi: 4 Termoli, 2 Castelmauro, 1 Portocannone.

I guariti: 3 Campobasso, 2 Campomarino, 1 Frosolone, 3 Montefalcone nel Sannio, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Portocannone, 1 Ripalimosani, 2 San Giacomo degli Schiavoni, 1 Santa Croce di Magliano, 10 Trivento, 1 Venafro.

Fermo a 495 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

Fermi a 9 i pazienti ricoverati presso l’hub covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie infettive.

Si tratta di 1 paziente di Termoli, 1 Campodipietra, 1 di Cercemaggiore, 1 di Trivento, 1 di Scapoli, 1 di San Giovanni in Galdo e 3 di Frosolone.

In calo, dai 234 di ieri ai 215 di oggi, i casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

In leggero aumento, dai 2.305 di ieri ai 2.310 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.