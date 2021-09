Amministrative, a Portocannone il sindaco Caporicci traccia il consuntivo di 5 anni

PORTOCANNONE. Con la presentazione delle liste avvenuta in sequenza, giovedì scorso, è entrata nel vivo la campagna elettorale a Portocannone. Due gruppi distinti, due liste, in rappresentanza delle due ultime esperienze amministrative, quelle della giunta Mascio e della giunta Caporicci, si fronteggiano dinanzi all’elettorato, dopo 5 anni. Nell’esordio nel largo del Carmine, davvero gremito, il candidato sindaco Francesco Gallo (ora numero due dell’amministrazione uscente) ha arringato ai candidati di Con il cuore per Portocannone-Hora Jone, dinanzi a una vasta rappresentanza politica di centrosinistra, provenuta anche da Termoli. C’erano Vittorino Facciolla, Laura Venittelli, Maricetta Chimisso, Mario Orlando, tra gli altri, ma soprattutto tanti concittadini, anche vecchi amministratori. Ad aprire la serie degli interventi, in quello che è stato l’ultimo comizio pubblico, il sindaco Giuseppe Caporicci, dinanzi ad un pubblico attento e numeroso. Insolitamente emozionato, pronto a cedere il testimone a Francesco Gallo, nel segno della piena continuità. Caporicci ha tracciato un consuntivo dei 5 anni trascorsi alla guida del Comune, anni caratterizzati da una lunga serie di circostanze sfavorevoli, dissesto finanziario, terremoto, la scomparsa del responsabile finanziario nonché vicesegretario Michele Montefiore (al quale il sindaco non ha mancato di dedicare un commosso ricordo) e non ultimo la difficile gestione del periodo pandemico.

Caporicci ha sottolineato che, nonostante gli scenari certamente non favorevoli, il Comune di Portocannone è riuscito nel principale intento di riequilibrare il bilancio comunale {promosso a pieni voti dalla Commissione Ministeriale per la Finanza Locale del Ministero dell'interno nel gennaio 2019) , a proseguire, efficientando tutti i servizi Comunali, nonché ad appaltare opere pubbliche per un valore che va oltre i 5 milioni di euro, superiore addirittura al disavanzo ereditato dalla precedente amministrazione comunale, che vedeva proprio il ticket Mascio-Adamo Gallo alla guida. Caporicci ha concluso il suo intervento invitando suoi concittadini a votare per la lista Hora Jone e per il candidato sindaco Francesco Gallo, in prosecuzione e continuità con la positiva esperienza amministrativa del quinquennio trascorso. Il tema del dissesto, sempre contestato dall'ex Sindaco Mascio, sarà uno dei più infuocati nella campagna elettorale di Portocannone. Queste le considerazioni di Francesco Gallo. «Il consigliere Mascio e l'intera minoranza consiliare di cui fa parte anche il candidato sindaco Adamo Gallo, avevano tutto il diritto, oltre al dovere, di impugnare la delibera di dichiarazione di dissesto se ritenevano che ce ne fossero le condizioni, naturalmente trasmettendo al Ministero competente gli atti deliberativi e contabili che dimostrassero il contrario. Non certo con le chiacchiere da bar.

Tutto questo, dopo quasi 5 anni, non è successo ed è sin troppo facile adesso utilizzare questo tema come argomento da campagna elettorale.

Peraltro non ci si poteva aspettare niente di diverso da consiglieri comunali di minoranza che hanno avuto un tasso di assenteismo alle sedute del Consiglio Comunale che va vicino al 70%, mostrando un incredibile mancanza di rispetto verso i Cittadini che li hanno votati».