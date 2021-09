TERMOLI. Costone (o falesia) di piazza Sant’Antonio: dopo il video di sabato scorso e la pronta risposta dell’amministrazione comunale, che in prima persona ha visto l’assessora all’Ambiente Rita Colaci rendere nota la pulizia della zona verde che degrada… il verbo è quasi calzante, verso il litorale Nord, ci siamo voluti rendere conto coi nostri occhi di quanto rimosso e ieri pomeriggio – occhio alle date – mercoledì 15 settembre, abbiamo fatto un salto proprio in piazza Sant’Antonio.

Ebbene, non sappiamo come e quanto gli addetti del consorzio Stabile Terra e Rieco Sud abbiano pulito quel costone, ma non crediamo che in appena poco più di due giorni l’immondizia sia tornata a regnare sovrana sotto il parapetto.

Purtroppo, la condizione che abbiamo rinvenuto è stata quella di sporcizia diffusa, fazzoletti e tovaglioli, buste, lattine e bottiglie.

Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni si chiama littering, anche noi aderiamo all’invito a una maggiore civiltà, ma lo estendiamo anche a chi opera le bonifiche.