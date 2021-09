L'impegno a tutela del territorio, la lettera ai soci di Ambiente Basso Molise

CAMPOMARINO. Nella lettera ai soci diffusa dal presidente dell’associazione Ambiente Basso Molise la data di consegna del premio Fratino d’oro 2021. «Dopo i tragici incendi di fine luglio e primi di agosto dove abbiamo perso oltre 500 alberi centenari e, dopo aver sopportato una tromba d’aria che ha letteralmente distrutto metà del bosco Fantine, stiamo cercando di rialzarci non solo con la campagna “Pianta un Albero” che sta andando molto bene, ma anche nel riprendere le nostre solite attività. Intanto, come Ambiente Basso Molise, abbiamo aderito al comitato “The last 20” e cercheremo di partecipare agli eventi che si svolgeranno in Molise. Le scuole ci stanno contattando per le visite al Cea Fantine e al territorio (Guglionesi, San Martino, Termoli etc.) e, grazie all’aiuto di alcuni ospiti della casa mandamentale di Larino, stiamo togliendo gli alberi caduti e riqualificando le aree del Cea con i nuovi e vecchi percorsi. Stiamo allestendo una mostra sui rettili e vorremmo continuare a fare manifestazioni con l’aiuto di qualcuno di voi. Inoltre vorremmo proporre alcune mostre da effettuare al Cea. A questo proposito vi ricordo il prossimo appuntamento di domenica 26 settembre alle ore 16 per la XIII edizione del Fratino d’Oro. Quest’anno siete stati voi che avete scelto a chi assegnare il premio. Grazie all’ultima campagna di tesseramento, i nuovi iscritti ci stanno aiutando attivamente e costruttivamente. Grazie a loro. Stiamo continuando il progetto “A.A.A. Biodiversità cercasi” e presto oltre a riprendere le attività con le scuole, dopo la pausa estiva, concluderemo con la casa mandamentale di Larino il lavoro iniziato e proseguito per tutta l’estate. A breve impegneremo anche l’Università del Molise che, partecipa al progetto sopra indicato. Vi informo inoltre che Ambiente Basso Molise grazie al progetto Cascade dell’Università degli Studi del Molise, sarà impegnata (spero con molti di voi) in attività da gennaio a giugno 2022 con visite guidate, laboratori, seminari, workshop, monitoraggi scientifici, etc. etc. sul territorio molisano. Il 17 settembre avremo un incontro per definire il programma del progetto Cascade. Quindi diamoci da fare e soprattutto cerchiamo di collaborare perché queste cose fanno bene al nostro territorio e a noi tutti».