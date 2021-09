TERMOLI. Giardini che potrebbero essere un fiore all’occhiello per la città all’uscita della stazione ferroviaria, quelli di viale Trieste, davanti all’ex istituto Nautico “Ugo Tiberio”, ormai chiuso dal dicembre 2008.

Auto in sosta selvaggia, patrimonio del verde pubblico non rigoglioso, sporcizia, presenze dei senza fissa dimora e relative criticità sull’inevitabile degrado.

Non possiamo tollerare quotidianamente questo “spettacolo” come biglietto da visita per chi transita, fossero turisti o residenti.

Siamo a settembre e fortunatamente c’è ancora molta gente che viene in città a trascorrere soggiorni di fine stagione, sarebbe opportuno mettervi mano, nei pressi ci sono anche le scuole, insomma, un quadro che dà sconforto.

Da qui il video-appello del nostro editore Nicola Montuori rivolto all’assessora all’Ambiente, Rita Colaci.