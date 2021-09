Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, «Ma la maggioranza dice sempre no su Liliana Segre»

TERMOLI. In aula sono stati i consiglieri comunali dem Manuela Vigilante e Oscar Scurti a rilanciare la questione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, nell'ambito della discussione sul conferimento della medesima al Milite Ignoto. Ora, dopo le parole diffuse dall'assessore Michele Barile, i gruppi consiliari del Pd e VotaxTe hanno voluto stigmatizzare l'orientamento della maggioranza a negare il riconoscimento alla senatrice a vita.

«Mentre l'amministrazione comunale, per voce dell'assessore Barile, esprime grande soddisfazione per il conferimento, nella seduta odierna, da parte del Consiglio comunale della cittadinanza onoraria al Milite ignoto, quale simbolo di tutte le vittime dei conflitti mondiali, noi consiglieri del Partito democratico e di Vota per te, invece, pur avendo votato favorevolmente tale provvedimento, con grande rammarico prendiamo atto che questa maggioranza per la seconda volta oggi ha detto no al conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, deportata e sopravvissuta ad Auschwitz, anch'essa simbolo delle vittime del regime nazifascista».