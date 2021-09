Lunedì 20 settembre si torna a scuola anche in Puglia

SERRACAPRIOLA. Anche quest’anno la Puglia è fanalino di coda per la ripartenza scolastica; la data fissata per la prima campanella è il 20 settembre. Molti istituti, soprattutto quelli di istruzione secondaria superiore, hanno anticipato l’apertura al 14 e al 15 settembre. La ripresa di questo nuovo anno scolastico, nasce in un clima controverso, un misto tra la felicità di uno pseudo ritorno alla normalità, e il dubbio e il timore di un ritorno alla didattica a distanza, come una spada di Damocle sempre presente. Mai come quest’anno gli studenti sono felici di rientrare in classe: “Speriamo di restare in classe tutto l’anno”, hanno detto gli studenti più grandi. Anche i bambini più piccoli, non vedono l’ora di tornare a sedersi nei banchi.

La scuola è il luogo dove maggiormente avviene il processo di socializzazione, fondamentale per lo sviluppo sociale di un bambino. Come si suol dire, la scuola è la prima palestra sociale frequentata dai bambini, dove imparano a relazionarsi con altri. Con la didattica a distanza, si è capito di quanto sia importante la relazione, non solo come crescita individuale, ma anche per l’apprendimento. I bambini e i ragazzi, rapportandosi ad altri, imparano anche il processo di autonomia che li aiuta a non dipendere dagli adulti, acquistando fiducia in loro stessi, per poi costruire la propria personalità. Anche i genitori, sono felici della ripresa in presenza, qualcuno è un po’ confuso: “Con questa pandemia, non sappiamo cosa ci aspetta in futuro, la prospettiva di un ritorno in DAD ci spaventa”, dicono alcune mamme. L’anno scolastico 2021/2022, con le incertezze legate ad una pandemia in corso, rende gli studenti più ansiosi del solito, e sicuramente sarà così anche per i migliaia di studenti pugliesi.

L’assessore regionale all’Istruzione dice: “Dal 20 settembre si ritorna in classe, si ritorna a studiare a scuola. Sono fiducioso che l’avvio del prossimo anno scolastico segnerà un cambio di passo, una ripresa per tutti noi, buttandoci alle spalle la terribile esperienza della pandemia”.