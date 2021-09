Viaggi tra Termoli e l'entroterra, reportage sul Molise delle "Sorelle su Marte"

TERMOLI. Alla scoperta del Molise, di Termoli, della costa adriatica, anche su Marte. O quasi.

Due sorelle, si definiscono quasi gemelle.

Come spiegano loro nel portale “Sorelle su Marte”, che oggi dedica in apertura un reportage di stampo turistico proprio al nostro territorio.

E’ l’ennesima dimostrazione di quanto si possa essere appetibili, parliamo della città naturalmente e della nostra regione, vera enclave da scoprire nell’epoca pandemica o post-pandemica.

Sono Laura e Valentina Ciarallo.

«Romane di nascita, cresciute sempre insieme nella “Città Eterna”, abbiamo vissuto nella stessa stanza condividendo sogni e aspirazioni fino a quando le nostre vite hanno preso il loro corso naturale. Ma siamo rimaste “gemelle” nella sensibilità e nella passione che mettiamo nel nostro lavoro e nella vita.

Laura, giornalista professionista, dal 1996 nella redazione del Tg5, attualmente Vice-Caporedattore all’Economia, diplomata in Pianoforte al Conservatorio, laureata in Lettere con indirizzo musicale.

Valentina, storica dell’Arte, da oltre venti anni nel settore del contemporaneo, curatore di progetti sperimentali e sostenitrice della giovane arte. Laureata in Lettere con indirizzo storico-artistico. Docente in storia dell’arte contemporanea presso IED Roma.

Cosa ci guida nella vita di tutti i giorni? La curiosità per il bello, il nuovo, l’originale in tutti i campi. Dalle “Arti” alla buona cucina, dal viaggio al vintage, dall’architettura al benessere, dalla natura alle esperienze più disparate.

La vita, insomma.

Fra qualche lustro l’uomo si trasferirà forse stabilmente su Marte. Ci piace pensare a questo obiettivo e alle nuove frontiere che si apriranno per l’umanità dall’esplorazione dell’universo.

Se vorrete accompagnarci in questo viaggio proveremo a condividere con voi le nostre esperienze e trasmettervi un po’ del nostro entusiasmo per la vita e per questa nuova, seducente, avventura nel mondo del web».

Ebbene, nell’articolo odierno propongono, attraverso una ricchissima gallery fotografica il Molise da scoprire (e non solo, si parla anche delle Isole Tremiti).

“Molise: viaggio tra Termoli e l’entroterra. Mare, piccoli borghi e tradizioni (2021)”, con uno sguardo alle bellezze naturali, alla storia, all’arte, al mare e alle bontà, un servizio di colore a tutto campo.