TERMOLI. Dopo due giorni con punte oltre i 30 gradi, oggi il clima è meno caldo sulla costa, ma godibile e così c’è chi non rinuncia a trascorrere ore liete sulla spiaggia nell’ultimo weekend della stagione estiva 2021. Sì, perché martedì 21 settembre entrerà l’autunno, ma non si direbbe, sinceramente.

Si potrebbe parlare davvero di una coda mirabile dell’estate 2021. Lidi balneari del litorale Nord ancora attrezzati ancora con ombrelloni, sdraio e lettini.

Una cornice di accoglienza turistica che davvero non aveva precedenti sin qui. Il dogma dello sviluppo locale è quello di una destagionalizzazione di cui sin qui si è parlato in termini teorici, non empirici.

Dal 2019 la Cala Sveva ha provato a tenere uno zoccolo duro di ombreggi anche fuori dal periodo canonico, poi la pandemia ha congelato i riscontri, ma la voglia di mare è tanta e anche di Italia, per cui Molise e Termoli ora possono ingaggiare un contest che li metta davvero in una competizione di appeal che mai prima si poteva verificare.

Anche il mese di settembre, dopo un agosto esplosivo, certificato due giorni fa dai dati dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo, si sta rivelando assai proficuo, certamente ben più che nel passato.