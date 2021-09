«Ho scelto di partorire a Termoli, grazie a tutti», il messaggio di Arianna

TERMOLI. Dalla signora Arianna Siccotti, divenuta madre di Mariamichela lo scorso 9 settembre, un messaggio per ringraziare il Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«Vorrei esprimere il mio più grande ringraziamento al reparto di maternità di Termoli, dove ho trascorso 5 giorni. In reparto sono stata trattata come una principessa da tutto lo staff del reparto, dalle ostetriche, Oss, infermiere, nido, dove essendo la prima bimba mi hanno aiutata nei primi passi dell'allattamento e da tutti i ginecologi, in primis il dottor Molinari, che mi ha seguito in tutta gravidanza, la dottoressa Fiadino anche lei, super premurosa e super dolcissima aiutandomi in questa bellissima avventura.

Grazie agli anestesisti, la paura era tanta ma loro mi hanno tranquillizzata subito e coccolata come una figlia.

Non è vero di quello che dicono sul reparto io l’ho vissuto sulla mia pelle, abbiamo una equipe straordinaria dove sono pronti a tutto, aiutandoti in tutto e coccolati ogni giorno.

Anche se sono una semplice mamma che ha preferito far nascere la sua bambina a Termoli, voglio raccontare la mia esperienza e condividerla con le altre mamme: abbiamo un ospedale, un reparto di maternità e ginecologia straordinario, non mi pento della scelta che ho fatto anzi la rifarei altre 1000 volte».

Un messaggio inviato al comitato Molisalità L 113 e ci sono anche ringraziamento per loro: «So che ce la metterete tutta per non far chiudere il reparto. Un abbraccio grande».