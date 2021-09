TERMOLI. La rete telematica dei “Borghi della lettura” finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei Borghi disseminati nel territorio nazionale, ha indetto il V Concorso letterario “Anime vicine e lontane nel nostro patrimonio artistico”. Tante storie relative ad un certo contesto territoriale e urbano non sono state mai scritte, né le piccole realtà territoriali ed abitative portate alla conoscenza con testi validi a livello letterario. Il concorso incentiva perciò gli autori a produrre testi narrativi e poetici in cui le peculiarità storico-artistiche e ambientali vengano fondate sui valori della parola e affidate all'emozione che suscita la buona scrittura.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 18 settembre 2021 nel piccolo borgo di Miranda.

La Giuria, composta dai critici letterari Marilena Ferrante, Maria Stella Rossi e Angelica Calabrese ha conferito il primo premio per la narrativa ad Antonietta Aida Caruso per il racconto “Nave di pietra fascette d'argento” con la seguente motivazione: "Immagini interiori e descrizioni efficaci di paesaggi marini e urbani rendono il racconto avvincente per costruzione e ritmo narrativo".

Al secondo posto è risultata Rita Frattolillo, al terzo Elvira Del Monaco e a pari merito

Maurizio Zambardi; per la poesia è premiato Andrea Ionata, seguito da Federica Passarelli

Rossella de Magistris e a pari merito Maria Giusti; per la silloge poetica Antonio Vanni e

Antonio Avenoso. Una menzione speciale è stata assegnata alla scuola “Don Giulio Testa” di Venafro.