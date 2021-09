TERMOLI. Quasi 27 gradi anche oggi a Termoli e il clima è temperato al punto giusto per godersi in relax e libertà… balneare anche l’ultima domenica dell’estate 2021. Dopodomani l’autunno fa il suo ingresso ufficiale, ma chi non vorrebbe perpetuare queste condizioni? Specie ora che sono apprezzabili e sostenibili, non come l’inferno vissuto tra fine giugno e agosto, con 40 gradi a più riprese.

Ci piace sottolineare ancora una volta il cambio di attitudini di buona parte degli operatori turistici, lidi aperti e ombrelloni e sdraio, così i lettini, ancora presenti, quando nel passato l’arrivo settembrino spazzava via ogni sorta di accoglienza.

La destagionalizzazione è la scommessa più importante che sulla costa si possa fare, perché significa promuovere di più e meglio il territorio, ma anche seminare per rendere più redditizio il settore dell’ospitalità, con un turismo che possa contare su 5 mesi almeno e non solo 3 non ci sarebbero state nemmeno le morie di alberghi che nell’ultimo ventennio sono avvenute.

Le serate nel centro vedono ancora tanti locali pieni, tavolini all’aperto gremiti, gente che viene da fuori regione, una quota sempre crescente di turisti che pur recandosi alle Isole Tremiti cominciano a guardarsi intorno, certo non poter viaggiare all’Estero con la facilità di prima incide, ma sono aspetti che vanno colti e cavalcati.

I dati emersi nella stagione estiva 2021, quelli ufficiali della ricettività, quelli balneari, ma anche la domanda commerciale e di ristorazione, permettono di guardare al futuro con ottimismo, ma c’è ancora molto da fare e più gli operatori sapranno diventare un “sistema” integrato tra loro, agganciando anche le opportunità derivanti dalla voglia di Molise, dell’entroterra, dei piccoli borghi e dei luoghi artistici e storici di pregio, più si affineranno pacchetti competitivi.

Lo sviluppo turistico è quanto di meglio si possa decidere di perseguire, si tira dietro tutto e fattore tutt’altro che secondario, contribuisce anche alla migliore tutela e valorizzazione del territorio stesso.