Giorno dopo giorno, da 14 anni Termolionline è con tutti voi

TERMOLI. Un traguardo che si rinnova anno dopo anno, Termolionline oggi compie 14 anni.

Dal 20 settembre 2007 al 20 settembre 2021, quasi tre lustri di impegno quotidiano dedicato al territorio, con uno sforzo che cresce giorno dopo giorno, accompagnando la vita della comunità, dei residenti, dei turisti, dei lettori, di coloro che ritengono Termoli e il basso Molise baricentrico rispetto alla propria vita.

Lo scorso anno scandimmo la nostra ricorrenza sottolineando anche le iniziative compiute in tempi difficilissimi, come quelli del Covid, sperando che tutto fosse alle spalle o quanto meno in dirittura d’arrivo.

Così non è stato, di lì a poche settimane si ripiombò nell’incubo e Termoli, come il Molise tutto moltiplicò per 15 volte lutti e sofferenze, subendo anche una zona rossa.

Termolionline non si è tirata indietro ancora una volta, ha proseguito momento su momento a fornire informazione e a stare al fianco della cittadinanza e delle categorie, con format mirati, rivolti alla gente e alle attività che hanno combattuto per sopravvivere, fino alla luce del giugno scorso, quando la stagione turistica ha portato di nuovo speranza assieme alla fine delle restrizioni.

In tutto questo arco di tempo, la risposta che ci è stata data da chi scandisce le proprie giornate attingendo notizie e servizi dalla nostra homepage, dalle pagine social, colorando la propria vita con fotogallery e intrattenendosi coi contenuti multimediali, corrobora fortemente la voglia di migliorarsi sempre di più, vero mantra del nostro editore Nicola Montuori, che seppur in periodi di navigazione così tempestosi, ha tenuto dritta la barra del timone senza tentennamenti e vi assicuriamo che non è impresa facile.

Il futuro è davanti a noi, lo vivremo insieme come i quasi 5mila giorni che ora ci mettiamo alle spalle, anche attraverso alcuni cambiamenti che apprezzerete scoprendoli work in progress, perché occorre sempre alzare l’asticella.

Il ringraziamento va a tutte le persone che rappresentano la nostra platea giornaliera, ai click che rivitalizzano l’entusiasmo di essere un punto di riferimento della nostra città così amata; un grazie a tutti coloro che ripongono fiducia in noi, a chi in questi 14 anni ha contribuito direttamente e indirettamente alla nostra crescita, magari con critiche costruttive, mediante cui siamo sempre pronti a metterci in discussione.

Il nostro ruolo è delicato e importante, lo sappiamo, e cerchiamo di ricoprirlo al meglio, senza dubbio con senso di responsabilità verso una collettività che vede in noi un punto di riferimento autorevole e credibile.

Per queste ragioni, oggi il compleanno è di tutti, noi e voi insieme.

Viva Termoli, viva il Molise, viva Termolionline.