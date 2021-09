TERMOLI. Commenti, condivisioni, reazioni, messaggi, e-mail, whatsApp, chiamate: ci avete letteralmente sommersi di frasi di auguri per i nostri – e vostri – 14 anni insieme. Delle nozze di avorio, potremmo dire così, che segnano un traguardo importante per l’informazione regionale (ed extraregionale dal momento che TermoliOnLine esce fuori dai margini geografici) e per noi.

Tra i tanti messaggi ricevuti – e credeteci quando vi diciamo che sono un’infinità – vogliamo condividerne qualcuno con voi. In video trovate quelli dell’Assessore del Comune di Termoli Michele Barile, del Direttore del Santa Lucia Gianluca Polverigiani e del Maestro Nicola Palladino, mentre in calce ci sono gli auguri di Maria Giuseppina Benaduce che scrive: «Buongiorno. Si viva Termoli, viva il Molise, viva Termolionline, viva Voi. A Voi l'augurio di un lunghissimo, brillante proseguire e il ringraziamento per il vostro operato. Grazie».

Un ringraziamento anche all’onorevole di Forza Italia Annaelsa Tartaglione che scrive: «Auguri di buon compleanno a una testata giornalistica che ha dimostrato, col passare degli anni, di ricoprire un ruolo sempre più importante per l'informazione del Bassomolise e non solo. Un'informazione puntuale e corretta, frutto dell'impegno e del lavoro svolto con serietà e passione dalle donne e dagli uomini della redazione di Termolionline. Cento di questi giorni!».

Un ultimo, solo in ordine di scrittura, a voi lettori: attenti, scrupolosi, simpatici, educati che avete scelto di condividere – e speriamo continuerete a farlo – le vostre giornate con noi, tra tragedie, elezioni, scoperte, curiosità, voglia di migliorare e di farci migliorare, sempre all’insegna dell’informazione e degli approfondimenti a 360 gradi di TermoliOnLine.