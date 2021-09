TERMOLI. Economia circolare e Sostenibilità: fanghi come risorsa, UniMol al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno. Si è tenuto ieri, lunedì 20 settembre, nella Sala Auditorium del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, Via Enzo Ferrari 10, Termoli, l'incontro di studi sul tema Economia circolare e Sostenibilità: fanghi come risorsa. L’Università degli Studi del Molise, infatti nell’ambito del progetto LIFE AUGIA “Sewage oxy-gasification for chemicals production” co-finanziato dal Programma Europeo LIFE -Environment and Resource Efficiency, ha inteso cogliere questa occasione con l'obiettivo di favorire il dialogo sull’economia circolare con particolare riferimento all'utilizzo di fanghi di depurazione per delineare lo stato dell'arte in Molise nel contesto nazionale e delineare una traiettoria di sviluppo regionale che favorisca la transizione, nella prospettiva di una crescita sostenibile, ad un migliore utilizzo delle risorse rinnovabili. L’incontro si avvale del contributo delle istituzioni competenti e si propone di stimolare, in un’ottica partecipativa e propulsiva, il dialogo con le parti interessate.

La scheda

BANDO: LIFE environment and resource efficiency

TITOLO PROGETTO: AUGIA Sewage oxy-gasification for chemicals production

ENTE CAPOFILA: UNIMOL (prof. Giovanni M. Piacentino – coordinatore - Prof. Vinceze De Felice)

COMPOSIZIONE PARTENARIATO: - Università di Pisa (Pisa) - Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni (DESTeC - https://www.destec.unipi.it/) guidato dal Prof. Umberto Desideri, affronta le sfide dei moderni sistemi energetici. - Biosyn s.r.l. (Roma) progettazione e vendita di impianti per la produzione di elettricità, calore e gas tecnici con tecnologia di gassificazione e utilizzo di biomassa, rifiuti e plastica. La società detiene un brevetto EP 3 260 521 A1, e ha un impianto chiamato BIOSYN 200 CHP, che produce elettricità ed energia termica e ha in costruzione il BIOSYN CH4, che produrrà anche gas tecnici come idrogeno, biometano, metano, ammoniaca e metanolo da biomassa, rifiuti e materie plastiche. - Consorzio per lo sviluppo industriale della valle del Biferno (Termoli -CB-) ha a disposizione l’area per la localizzazione dell’impianto e i fanghi di depurazione da smaltire. - SIME Srl (Rosignano Solvay -LI-) opera come fornitore di servizi di ingegneria e come costruttore di impianti per l'industria petrolifera e del gas, per il miglioramento dell'efficienza energetica, per la produzione di biocarburanti, di bioplastiche, per il trattamento dei rifiuti.

DURATA: 3 anni a partire dal 1/9/2020.

SCOPO: il progetto intende dimostrare la fattibilità tecnica ed economica di un utilizzo ecocompatibile dei fanghi di depurazione attraverso la realizzazione di una bio-raffineria che operi una ossi-cogasificazione per la trasformazione di biomassa vergine e fanghi di depurazione in un gas di sintesi (syngas) con una composizione adatta alla produzione di sostanze chimiche ad alto valore aggiunto.

L’IMPIANTO: Il sistema, collocato presso il Consorzio Industriale per la Valle del Biferno a Termoli, sarà composto da un gassificatore a letto fisso, con una potenza termica lorda di circa 800-1000 kW (da 200 kg / h di materia prima secca, fino a 300 kg / h), un sistema di pulizia del syngas, un dispositivo di alimentazione di ossigeno puro, un sistema per l'alimentazione e l'iniezione di vapore nel reattore e una torcia per la combustione del syngas. Durante il progetto si prevedono 2000 h di funzionamento con almeno 700 h senza interruzioni per ottenere, (i) l'efficienza del gas freddo della gassificazione superiore al 75%, (ii) il contenuto di carbonio della cenere inferiore all'8%, (iii) i limiti di emissione di una potenza termica equivalente completamente a biomassa. In conformità con questi obiettivi, saranno almeno 120 t i fanghi di depurazione trasformati in syngas a valore aggiunto durante il progetto. Gli scarti di potatura utilizzati ammonteranno 450 t di scarti di potatura (circa il 10% di umidità) per il periodo di funzionamento (300 kg / h per le 200 ore iniziali di funzionamento e 210 kg / h per le successive 1.800 h).