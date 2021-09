TERMOLI. Stagione turistica 2021 a gonfie vele sulla costa termolese, tanto che nell’ultima decade di settembre, nonostante l’ingresso nell’autunno, ospiti e non pochi sono presenti in città.

Il comparto dell’accoglienza si misura forse per la prima volta in modo serio coi propositi di destagionalizzazione, ma a conforto di questo che potrebbe essere uno degli obiettivi di punta sul territorio nei prossimi anni, ci sono anche le testimonianze dirette di chi all’accoglienza è stato chiamato.

Un lavoro di mesi a contatto stretto con turisti provenienti da ogni dove, Italia e non solo, naturalmente, con un feedback ragguardevole, dove quello che per taluni era il tallone d’Achille della nostra offerta turistica, ossia l’interazione tra operatori e ospiti, si è rivelato invece un valore aggiunto.

Lo spiega a noi una professionista di questo settore, visto il pingue curriculum, Francesca Simona Caputo, una 43enne originaria di Foggia che negli ultimi quindi anni, quasi, ha avut modo di alternare insegnamento e accoglienza turistica in sedi come Mosca e Londra, oltre a titoli accademici di letteratura e filosofia indiana.

Russo e inglese sono lingue fluenti come l’italiano e a tutti questo aggiunge anche il culto di meditazione e benessere, poiché non si fa mancare nulla: è maestra di Yoga e proprio per questo domani, sul lungomare Nord di Termoli, al lido Mistral, terrà una lezione dimostrativa libera: Yoga Vinyasa, Creative Flow, dalle 18 alle 19.15.

«Un incontro accolti nel bacino del mare, Asana dopo Asana, Espirazione dopo Inspirazione, dalla mente al corpo, da sé stessi verso l'Unico Sé. Porta con te un telo da mare e vestiti comodo». Da fine giugno è a Termoli, dove è stata (e lo è ancora) alla reception dell’hotel Meridiano, l’abbiamo incontrata, per parlare un po’ della stagione turistica vissuta in prima linea e anche perché vorrebbe restare in città, scommettendo proprio sul futuro a Termoli, dove sente il richiamo delle comuni origini federiciane, dove realizzare un nuovo progetto di vita in riva all’Adriatico.