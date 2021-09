Il puzzle ha perso un pezzo importante: addio don Brù, veglia su di noi

TERMOLI. Se n’è andato in silenzio, nel giorno che precede l’equinozio d’autunno accompagnato dal vento che saluta l’estate, senza grandi proclami, nella semplice genuinità che lo ha sempre contraddistinto: oggi Termoli, ma tutto il Molise, non ha perso solo il punto di riferimento ecclesiastico, ma un amico, di quelli che vengono a prenderti alle 2 del mattino senza pensarci due volte, un fratello che ti aiuta a superare il grande dolore di perdere qualcuno, ma che non ti ha preparato al vuoto che avrebbe lasciato.

Ho conosciuto don Bruno Buri alle medie, quando frequentavo il terzo anno della ‘Maria Brigida’: io, poco più che tredicenne e lui poco più che trentenne. Approcciarsi con me non gli fu affatto facile: agnostica, seppur ragazzina, stufa delle solite ‘lezioni’ prese dai libricini della catechesi. Letti e ascoltati così tante volte da averne usurato i bordi.

Eppure, quel gigante buono in grado di occupare tutta la porta, mi ha salvata. Era il 1998, la notte tra il 9 e il 10 aprile per l’esattezza, la Pasqua si avvicinava e le scuole erano chiuse. Alle 2 di uno sfortunato venerdì, una delle mie più care amiche, con cui condividevo perfino le iniziali del nome e del cognome, per uno strano scherzo del destino, morì in un incidente stradale.

Un’intera classe fu devastata dal dolore, chi più chi meno. E don Bruno fu l’unico a capire il grande dolore che avevo dentro (di cui a distanza di quasi vent’anni non mi sono ancora liberata) e che, se lui non ci fosse stato, non mi avrebbe lasciato scampo. Arrivò in classe e vedendo quel banco vuoto, allontanato dagli altri e isolato, ricoperto di rose, ci chiese di fare una preghiera per lei.

Per me superare quella perdita fu molto più difficile, e tutt’oggi non credo di riuscire a parlarne senza versare una lacrima: per il legame che ci legava, per il fatto che nel viaggio di ritorno dalla gita scolastica da Venezia la mia amica mi disse addio, perché sentiva che non ci saremmo mai più riviste. Ed io non le credetti, nemmeno per un secondo e la invitai a smettere di dire quelle sciocchezze.

Nei giorni successivi don Bruno ci portò in chiesa e ci prese da parte, uno dopo l’altro, per la confessione: fu l’unico a cui raccontai quello che davvero mi disse l’ultima volta che la vidi. Don Bruno mi disse che quella era la prova che Dio esisteva, perché mi aveva dato la possibilità di dire addio alla mia amica quando era ancora in vita, perché sapeva ciò che avrebbe provocato per me la sua morte. “Una possibilità che non tutti possono avere”, mi disse.

Una sera ci portò perfino a mangiare la pizza e ci invitò a parlare della nostra amica, affinché il suo ricordo continuasse a vivere nella nostra memoria e nei nostri cuori. Lui non era solo il nostro Maestro, ma un amico, un fratello maggiore. Ricordo ancora le foto fatte in classe, con lui altissimo e noi piccole formiche tutte intorno a lui che, con le lunghe braccia, riusciva ad abbracciarci tutti e proteggerci. Nel corso degli anni c’è sempre stato, anche solo per un saluto fugace e non di rado mi capitava di incontrarlo e di salutarlo mentre lui era seduto con altri ragazzi e ragazze che avevano bisogno di lui.

La sua mole ingannava molti, ma in fondo era un gigante dal cuore buono. Chiunque lo abbia conosciuto ha almeno un ricordo di lui: del suo sorriso buono, delle centinaia di gelati che ci ha offerto, delle lunghe passeggiate mentre chiacchierava al telefono, dei suoi pantaloni neri lunghi anche in estate, del suo gesticolare, della sua passione per le attività degli scout e dei suoi altari di San Giuseppe al Borgo Antico.

Ricordi che, sono sicura, resteranno per sempre in ognuno di noi dove don Brù, come lo chiamavamo tutti, vivrà finché ci saremo mentre continuerà ad accompagnare il nostro cammino. I funerali si terranno domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 16 nella chiesa di San Timoteo a Termoli.