Per la prima volta a Termoli la Festa della Polizia a San Michele Arcangelo

TERMOLI. Esattamente tra una settimana, mercoledì 29 settembre, ricorrerà la festività di San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato. Ebbene, nelle celebrazioni 2021 ci sarà una grande novità, non si svolgeranno a Campobasso, nella sede del capoluogo che ospita la questura, bensì a Termoli, dove c’è in via Cina il commissariato di Polizia. Un bel segno, sinceramente, per il territorio costiero. Per questo, facendo leva sui propri dettami statutari, l’amministrazione comunale termolese ha preso atto lo scorso 15 settembre della nota con cui la questura di Campobasso ha richiesto il supporto del Comune di Termoli nell’organizzazione della “Festività di San Michele Arcangelo, deliberando in giunta un atto di indirizzo finalizzato a concedere, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Michele Arcangelo, la collaborazione ed il sostegno economico, da ricondursi a servizi complementari (fornitura palco, audio, luci). Destinati allo scopo la somma massima di 5mila euro.